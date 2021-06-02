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Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımı Aşk 101'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Alina Boz, Kubilay Aka, İpek Yazıcı, Mert Yazıcıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı dizi ilk sezonuyla izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Hayranları gelecek yeni sezon fragmanını bekliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 01:03
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Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Yayınlanan ilk sezonda dikkatleri üzerine çeken Aşk 101'in yeni sezonu bekleniyor. Zaman zaman başrol oyuncuları tarafından gelen paylaşımları dizinin hayranlarını heyecanlandırıyor. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Aşk 101'in heyecan dolu yeni sezon fragmanı için bekleyiş sürüyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aşk 101 yeni sezon için tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıkmıştı. Ancak Aşk 101 yeni sezon fragmanı henüz gelmedi.

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Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor.

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Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.