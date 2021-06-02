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Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımı Aşk 101'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Alina Boz, Kubilay Aka, İpek Yazıcı, Mert Yazıcıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı dizi ilk sezonuyla izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Hayranları gelecek yeni sezon fragmanını bekliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 02.06.2021 01:03
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