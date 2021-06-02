Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Yayınlanan ilk sezonda dikkatleri üzerine çeken Aşk 101'in yeni sezonu bekleniyor. Zaman zaman başrol oyuncuları tarafından gelen paylaşımları dizinin hayranlarını heyecanlandırıyor. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Aşk 101'in heyecan dolu yeni sezon fragmanı için bekleyiş sürüyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...