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Haberler Galeri EDHO'da fırtınalar estirdi! Eşkıya'nın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal, Yargı'da bambaşka biri! O gerçeğe şaşıracaksınız...

EDHO'da fırtınalar estirdi! Eşkıya'nın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal, Yargı'da bambaşka biri! O gerçeğe şaşıracaksınız...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Avni Danyal, yeni sezonda kadroda yer almıyor. Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil olan sevilen isim bambaşka bir karaktere hayat veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon sonu birçok isim kadrodan ayrılırken, yeni isimler kadroya katıldı. Diğer yandan Hüseyin Avni Danyal, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olma sevinci yaşamıştı. İşte sevilen isim hayatı hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2021 23:35 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 23:35
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EDHO’da fırtınalar estirdi! Eşkıya’nın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal, Yargı’da bambaşka biri! O gerçeğe şaşıracaksınız...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Yargı dizisine nam saldı. Hüseyin Avni Danyal'ın o yönü şaşırttı. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonuyla izleyenlerin karşısına çıkacak. Dizide Tufan karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal'ın Yargı dizisinde sahne alması hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Kurtlar Vadisi'nde gösterdiği performans ile akıllara kazınan usta isim yeni sezonda Kanal D'nin Yargı dizisinde yer alacak. Dizide polisi canlandıran usta isim gösterdiği performans ile dikkatleri üstüne çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO’da fırtınalar estirdi! Eşkıya’nın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal, Yargı’da bambaşka biri! O gerçeğe şaşıracaksınız...

Yargı dizisinin Metin'i Hüseyin Avni Danyal'ın, 2014 yılında dünyaya gelen kızı Deniz'i görenler hayrete düşüyor. İşte 52 yaşında ikinci kez baba olan Danyal'ın kızıyla verdiği sevgi dolu pozlar:Hüseyin Avni Danyal, 2012 yılında Özge Danyal ile 7. evliliğini yapmıştı.

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EDHO’da fırtınalar estirdi! Eşkıya’nın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal, Yargı’da bambaşka biri! O gerçeğe şaşıracaksınız...

Çiftin, 2014 yılında Deniz adını verdikleri kızları dünyaya geldi. 52 yaşında ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan usta oyuncu, ailesiyle verdiği mutluluk pozlarıyla beğeni topluyor.

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EDHO’da fırtınalar estirdi! Eşkıya’nın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal, Yargı’da bambaşka biri! O gerçeğe şaşıracaksınız...

YARGI DİZİSİNDE METİN KİMDİR?

Metin, Ilgaz'ın babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir. Dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, herkesin saygı duyduğu bir polistir. Bunu büyük oğlu Ilgaz'a da aşılamıştır.

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EDHO’da fırtınalar estirdi! Eşkıya’nın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal, Yargı’da bambaşka biri! O gerçeğe şaşıracaksınız...

Ancak sürekli başı belaya giren oğlu Çınar'la hiçbir zaman sevgi dolu bir ilişkisi olamamıştır. Birkaç yıl önce kaybettiği karısının ölümünden onu sorumlu tutmaktadır.