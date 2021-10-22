EDHO'da fırtınalar estirdi! Eşkıya'nın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal, Yargı'da bambaşka biri! O gerçeğe şaşıracaksınız...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Avni Danyal, yeni sezonda kadroda yer almıyor. Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil olan sevilen isim bambaşka bir karaktere hayat veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon sonu birçok isim kadrodan ayrılırken, yeni isimler kadroya katıldı. Diğer yandan Hüseyin Avni Danyal, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olma sevinci yaşamıştı. İşte sevilen isim hayatı hakkında detaylar...