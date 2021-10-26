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Haberler Galeri EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?

EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?

EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Diziye bu akşam 12 yeni isimin katılması bekleniyor. Kadroya Yıldız karaketeri olarak dahil olacak Alara Turan'ın hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021 18:34 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 18:34
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EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?

EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi EDHO'da heyecan uyandıran yeni sezon bu akşam başlayacak. 12 yeni isimin katılacağı dizide karakterler merak ediliyor. Dizide Yıldız karakterine hayat verecek Alara Turan'ın hayatı merak ediliyor. İşte, EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?

EDHO YILDIZ KİMDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alara Turan tarafından oynanacak karakter Efrahim ile Melek'in kızı olacak. Yıldız aynı zamanda Çakırbeylilerin yeğenidir.

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EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?

ALARA TURAN KİMDİR?

Alara Turan 14 Eylül 1995 İstanbul doğumludur. Lise eğitimini ÖzelSaint Joseph Fransız Lisesinde okurken Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı.

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EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?

Üniversite yıllarında bir çok tiyatro oyununda yer aldı. İlk dizi deneyimini 2019 yılında Star TV'de yayınlanan Kardeş Çocukları ile yaşadı.

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EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?

İlk olarak Kardeş Çocukları dizisinde Hayal Karay karakterini oynayan güzel oyuncu daha sonra Çukur dizisinde Songül ve son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde Fatma Sultan karakterini oynamıştır.