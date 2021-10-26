Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun’un kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna Rüya karakteriyle dahil olan Melisa Şenolsun, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yılların en popüler isimlerinden olan Şenolsun, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Dizinin kadrosuna katılmasıyla tüm dengeleri değiştiren güzel oyuncu özel hayatıyla mercek altına alındı. Abisinin kendisinden daha ünlü olduğunu görenler ise şaştı kaldı. İşte Masumlar Apartmanı'nın güzel oyuncusu Melisa Şenolsun'un abisi...