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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun’un kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun’un kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna Rüya karakteriyle dahil olan Melisa Şenolsun, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yılların en popüler isimlerinden olan Şenolsun, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Dizinin kadrosuna katılmasıyla tüm dengeleri değiştiren güzel oyuncu özel hayatıyla mercek altına alındı. Abisinin kendisinden daha ünlü olduğunu görenler ise şaştı kaldı. İşte Masumlar Apartmanı'nın güzel oyuncusu Melisa Şenolsun'un abisi...

Giriş Tarihi: 26.10.2021 18:34 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 18:35
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Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun’un kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Rüya karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar abisini görünce çok şaşırdı.

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Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun’un kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı!

İşte Masumlar Apartmanı'nın güzel oyuncusu Melisa Şenolsun'un abisi başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…

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Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun’un kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı!

BURAK ÖZÇİVİT

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Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun’un kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı!

BURAK ÖZÇİVİT VE KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT

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Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun’un kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı!

KAAN URGANCIOĞLU