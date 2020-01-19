EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?

EDHO yeni bölüm ne zaman? Her Salı akşamı izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı için gözler ATV'de. EDHO 154. bölüm için dizinin takipçileri geri sayım yapıyor. Peki, EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sevilen dizi, yılbaşı ve yeni yıl reklam anlaşmaları nedeniyle yaklaşık 1 aydır yayınlanmıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin takipçilerinin merak ettiği sorunun yanıtı!