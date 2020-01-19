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EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?

ATV'nin sevilen dizisi EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son olarak Aralık ayında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicileri haftalardır dizinin yeni bölümünü bekliyor. Yılbaşı tatili ve yeni reklam anlaşmaları nedeniyle EDHO yeni bölüm uzun süredir yayınlanmıyordu. Peki, EDHO yeni bölüm ne zaman? Dizinin takipçilerinde gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. İşte, EDHO'nun bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin merak edilenler…

Giriş Tarihi: 19.01.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 20:47
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EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?
EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?

EDHO yeni bölüm ne zaman? Her Salı akşamı izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı için gözler ATV'de. EDHO 154. bölüm için dizinin takipçileri geri sayım yapıyor. Peki, EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sevilen dizi, yılbaşı ve yeni yıl reklam anlaşmaları nedeniyle yaklaşık 1 aydır yayınlanmıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin takipçilerinin merak ettiği sorunun yanıtı!

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EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?
EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?

EDHO 154. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

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EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?
EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin 154. yeni bölümünün bu hafta da yayınlanmayacağı tahmin ediliyor. 21 Ocak Salı akşamı saat 20:30'ta yayınlanacak Fenerbahçe – Kayserispor kupa maçı nedeniyle, EDHO yeni bölümün 28 Ocak Salı akşamı yayınlanması bekleniyor.

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EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?
EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar.

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EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?
EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?

Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister.