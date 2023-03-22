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Ece Erken ve eski eşi Serkan Uçar yeniden karşı karşıya! Önce tatil yaptı sonra mahkemelik oldu

Ece Erken olaylı şekilde ayrıldığı Serkan Uçar ile geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelmişti. Yılladır sadece çocukları için bir araya gelen ikili birlikte tatile çıkmıştı. Eski eşlerin barıştığı iddialarına sert tepki gösteren Erken "Pardon gerizekalı mısınız?" demişti. Eski eşler yeniden mahkemelik oldu. Sunucu, Uçar hakkında yeniden dava açtı.

Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:49
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Ece Erken ve eski eşi Serkan Uçar yeniden karşı karşıya! Önce tatil yaptı sonra mahkemelik oldu

Ece Erken, 2014 yılında nikah masasına oturduğu bir çocuğunun babası Serkan Uçar ile 2015 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

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Ece Erken ve eski eşi Serkan Uçar yeniden karşı karşıya! Önce tatil yaptı sonra mahkemelik oldu

Yıllardır sadece çocukları için bir araya gelen ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıktı.

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Ece Erken ve eski eşi Serkan Uçar yeniden karşı karşıya! Önce tatil yaptı sonra mahkemelik oldu

Çocuklarının zaman geçirmesi için yurt dışına çıkan ikilinin barıştıkları iddia edildi.

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Ece Erken ve eski eşi Serkan Uçar yeniden karşı karşıya! Önce tatil yaptı sonra mahkemelik oldu

Kısa sürede barışma haberleriyle gündeme gelen Ece Erken, Instagram hesabından açıklama yaptı.

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Ece Erken ve eski eşi Serkan Uçar yeniden karşı karşıya! Önce tatil yaptı sonra mahkemelik oldu

"SAHTE HESAPLARDAN MAL MAL YORUM YAPILMIŞ"

Haklarında çıkan bir barışma haberini Instagram hesabından paylaşan Erken, şu ifadeleri kullandı: "Pardon, geri zekalı mısınız? 'Para bitti, Ece Katar'a gitti' yorumlarını falan okudum, sahte hesaplardan yazılmış. Kim olduğunu tahmin ettiğim kişi. Yıllardır çocuğuma ben bakıyorum, babasını hiç kötülemedim hep görüşmesini istedim. Hiç kırmadım ama Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım. Sahte hesaplar mal mal yorum yapmış, baya güldük."