22 Mart 2023, Çarşamba
Ece Erken ve eski eşi Serkan Uçar yeniden karşı karşıya! Önce tatil yaptı sonra mahkemelik oldu
Ece Erken olaylı şekilde ayrıldığı Serkan Uçar ile geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelmişti. Yılladır sadece çocukları için bir araya gelen ikili birlikte tatile çıkmıştı. Eski eşlerin barıştığı iddialarına sert tepki gösteren Erken "Pardon gerizekalı mısınız?" demişti. Eski eşler yeniden mahkemelik oldu. Sunucu, Uçar hakkında yeniden dava açtı.
Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:49
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