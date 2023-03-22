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Alişan’dan Buse Varol’a erken kutlama! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı! Buse Varol son haliyle hayran bıraktı
Alişan Buse Varol'un yeni yaşı için sürpriz kutlama düzenledi. Ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutlayan türkücü aşk pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Buse Varol güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 22.03.2023 12:55Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 12:56