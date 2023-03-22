22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alişan’dan Buse Varol’a erken kutlama! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı! Buse Varol son haliyle hayran bıraktı

Alişan’dan Buse Varol’a erken kutlama! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı! Buse Varol son haliyle hayran bıraktı

Alişan Buse Varol'un yeni yaşı için sürpriz kutlama düzenledi. Ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutlayan türkücü aşk pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Buse Varol güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 22.03.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 12:56
  • 1
  • 181
Alişan’dan Buse Varol’a erken kutlama! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı! Buse Varol son haliyle hayran bıraktı

2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 181
Alişan’dan Buse Varol’a erken kutlama! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı! Buse Varol son haliyle hayran bıraktı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan ikili evliliklerinde yaşadıkları kısa süreli krizin ardından eski mutlu günlerine geri dönmüştü.

  • 3
  • 181
Alişan’dan Buse Varol’a erken kutlama! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı! Buse Varol son haliyle hayran bıraktı

25 Mart 1990 doğumlu olan Buse Varol'a yeni yaş kutlaması erken geldi. Eşi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Buse Varol'un verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

  • 4
  • 181
Alişan’dan Buse Varol’a erken kutlama! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı! Buse Varol son haliyle hayran bıraktı

Buse Varol geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

  • 5
  • 181
Alişan’dan Buse Varol’a erken kutlama! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı! Buse Varol son haliyle hayran bıraktı

Alişan ile Buse Varol son olarak aşk pozlarıyla yine övgüleri topladı.