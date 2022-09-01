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Haberler Galeri Ece Erken savcılığa koştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den şikayetçi oldu

Ece Erken savcılığa koştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den şikayetçi oldu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası eşinin ailesiyle birbirine giren Ece Erken, bir kez daha savcılığa koştu. Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den şikayetçi oldu. Erken, Kocadereli'nin kendisi hakkında mal kaçırdığı imasında bulunması sebebiyle dava açılmasını talep etti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 09:19
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Ece Erken savcılığa koştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den şikayetçi oldu

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Ece Erken savcılığa koştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den şikayetçi oldu

İddiaya göre Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edilmiş ardından ortada bir miras kavgası olduğu ortaya çıkmıştı.

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Ece Erken savcılığa koştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den şikayetçi oldu

Ece Erken'in "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumuna ise eski eş Benan Kocadereli bir magazin programında program yorumcusuna gönderdiği öne sürülen mesaj ile karşılık vermişti.

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Ece Erken savcılığa koştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den şikayetçi oldu

İddialara göre mesajda "Yok öyle bir şey, her şey bilgim dahilinde. Mal kaçırma değil onun adı. Her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi. Davalar da devam ediyor" ifadeleri yer alıyordu.

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Ece Erken savcılığa koştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den şikayetçi oldu

"MÜVEKKİLİMİZİN KAMUOYU ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERMEKTEDİR"

Bunun üzerine Ece Erken avukatları aracılığı ile şikayette bulunarak Benan Kocadereli'den davacı oldu.