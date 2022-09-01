01 Eylül 2022, Perşembe
Ece Erken savcılığa koştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den şikayetçi oldu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası eşinin ailesiyle birbirine giren Ece Erken, bir kez daha savcılığa koştu. Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den şikayetçi oldu. Erken, Kocadereli'nin kendisi hakkında mal kaçırdığı imasında bulunması sebebiyle dava açılmasını talep etti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 09:19
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18