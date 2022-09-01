Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: "Acımın üstüne acı yaşattılar"

'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı. Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.