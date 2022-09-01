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Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: "Acımın üstüne acı yaşattılar"

34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, Erkan Özerman ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu ifade eden Yılmaz, Etiler'de görüntülendi. Şoke eden yeni açıklamalar yapan genç model "Acımın üstüne acı yaşattılar" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 10:27
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Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: Acımın üstüne acı yaşattılar

34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen'in birinci olmuştu. Yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz ise yarışmanın ardından şoke edici iddialarda bulunmuştu.

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Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: Acımın üstüne acı yaşattılar

Yılmaz, birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu dile getirmişti. Akmerkez'de görüntülenen Yılmaz, şoke eden bir açıklama daha yaptı.

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Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: Acımın üstüne acı yaşattılar

'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı. Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

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Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: Acımın üstüne acı yaşattılar

Best Model of Turkey 2021 yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yıldız'ı destekleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

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Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: Acımın üstüne acı yaşattılar

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları... Telefonda mesajlaşarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı.