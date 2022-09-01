01 Eylül 2022, Perşembe
Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: "Acımın üstüne acı yaşattılar"
34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, Erkan Özerman ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu ifade eden Yılmaz, Etiler'de görüntülendi. Şoke eden yeni açıklamalar yapan genç model "Acımın üstüne acı yaşattılar" dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.09.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 10:27
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