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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkını itiraf etti!

Ece Erken'in Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. 15 yıllık evliliği ve iki çocuğu bulunan Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etti.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 11:35
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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkını itiraf etti!

Ece Erken'in, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıktı.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkını itiraf etti!

Konuşulanlara göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkını itiraf etti!

Çıkan haberlerden sonra ise Ece Erken konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkını itiraf etti!

Geçtiğimiz günlerde isim vermeden biriyle birlikte olduğunu açıklayan Erken, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." dedi.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkını itiraf etti!

Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkını köşesine taşımış ve ilişkiye dair detayları anlattı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 14 Şubat hediyesi olarak Ece Erken'e boşanma dilekçisi verdiğini yazan Mehmet Üstündağ, Mahmutyazıcıoğlu'nun eşiyle barışmak istediğini ve eve dönmenin yollarını aradığını yazmıştı. İşte Mehmet Üstündağ'ın o yazısı…