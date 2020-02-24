Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkını itiraf etti!
Ece Erken'in Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. 15 yıllık evliliği ve iki çocuğu bulunan Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etti.
Giriş Tarihi: 24.02.2020 11:29Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 11:35