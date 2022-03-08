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Bebeğini kucağına almak için gün sayan Seray Sever’i yıkan ölüm

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlamış, paylaşımında yoğun bakımda olan babası için dua istemişti. Koronavirüse yakalanan ve entübe edilen Eral Tamer Sever'den acı haber geldi. 74 yaşındaki Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 14:49
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Bebeğini kucağına almak için gün sayan Seray Sever’i yıkan ölüm

Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce korona virüse yakalandı. Sever, durumun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı.

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Bebeğini kucağına almak için gün sayan Seray Sever’i yıkan ölüm

Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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Bebeğini kucağına almak için gün sayan Seray Sever’i yıkan ölüm

Yaşlı adamın ölümü Seray Sever ve sanatçı dostları başta olmak üzere komşularını yasa boğdu.

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Bebeğini kucağına almak için gün sayan Seray Sever’i yıkan ölüm

Ünlü sanatçı Seray Sever, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babası ile birlikte fotoğrafını paylaştı.

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Bebeğini kucağına almak için gün sayan Seray Sever’i yıkan ölüm

Eral Tamer Sever'in cenazesinin yarın, Ortakent Mahallesi'nde bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Bodrum'da defnedileceği öğrenildi.