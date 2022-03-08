Bebeğini kucağına almak için gün sayan Seray Sever’i yıkan ölüm

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlamış, paylaşımında yoğun bakımda olan babası için dua istemişti. Koronavirüse yakalanan ve entübe edilen Eral Tamer Sever'den acı haber geldi. 74 yaşındaki Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.