08 Mart 2022, Salı
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Seray Sever’i yıkan ölüm
İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlamış, paylaşımında yoğun bakımda olan babası için dua istemişti. Koronavirüse yakalanan ve entübe edilen Eral Tamer Sever'den acı haber geldi. 74 yaşındaki Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 14:49
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