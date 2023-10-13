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Ebru Şancı’dan Mehmet Ali Erbil'le ilgili şok sözler: 1200 dolar maaş vereceğine...

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlilik kararı almış, ikili eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde kısa süreli ayrılık yaşayan ikiliye bir yorum da Ebru Şancı'dan geldi. Ebru Şancı, kızı yaşında biriyle ilişki yaşayan, Erbil'i şok sözlerle eleştirdi.

Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:11
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Ebru Şancı’dan Mehmet Ali Erbil ile ilgili şok sözler: 1200 dolar maaş vereceğine...

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapan Mehmet Ali Erbil, yaş farkı nedeniyle oldukça eleştirilmişti.

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Ebru Şancı’dan Mehmet Ali Erbil ile ilgili şok sözler: 1200 dolar maaş vereceğine...

Çocuklarının da bu evliliğe karşı çıktığı konuşulan Mehmet Ali Erbil'e bir yorum da eski manken Ebru Şancı'dan geldi.

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Ebru Şancı’dan Mehmet Ali Erbil ile ilgili şok sözler: 1200 dolar maaş vereceğine...

Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti...

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Ebru Şancı’dan Mehmet Ali Erbil ile ilgili şok sözler: 1200 dolar maaş vereceğine...

Gülseren Ceylan ise ilişkileri hakkında "En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de evet her çift gibi kavga ettik ve 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık." demişti.

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Ebru Şancı’dan Mehmet Ali Erbil ile ilgili şok sözler: 1200 dolar maaş vereceğine...

Magazin kulislerini çalkalayan aşka bir yorumda Ebru Şancı'dan geldi.