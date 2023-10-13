13 Ekim 2023, Cuma
Ebru Şancı’dan Mehmet Ali Erbil'le ilgili şok sözler: 1200 dolar maaş vereceğine...
66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlilik kararı almış, ikili eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde kısa süreli ayrılık yaşayan ikiliye bir yorum da Ebru Şancı'dan geldi. Ebru Şancı, kızı yaşında biriyle ilişki yaşayan, Erbil'i şok sözlerle eleştirdi.
Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:11
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