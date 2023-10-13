Ebru Şancı’dan Mehmet Ali Erbil'le ilgili şok sözler: 1200 dolar maaş vereceğine...

Gülseren Ceylan ise ilişkileri hakkında "En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de evet her çift gibi kavga ettik ve 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık." demişti.