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Haberler Galeri Ebru Şancı ve kocası Alparslan Öztürk’ün tokat videosu yürekleri ağıza getirdi! Ailesi şok geçirdi

Ebru Şancı ve kocası Alparslan Öztürk’ün tokat videosu yürekleri ağıza getirdi! Ailesi şok geçirdi

Ebru Şancı ve futbolcu kocası Alparslan Öztürk'ün videosu gündeme bomba gibi düştü. Ailesiyle birlikte tatilde olan çift önceden planladıkları tokat şakasını yapıp bir de kaydetti. Ebru Şancı'nın annesi kızının tokat yediğini düşününce ne yapacağını bilemedi. Annenin şaşkınlığı karşısında ünlü futbolcu şakasını daha fazla sürdüremedi.

Giriş Tarihi: 19.07.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 13:19
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Ebru Şancı ve kocası Alparslan Öztürk’ün tokat videosu yürekleri ağıza getirdi! Ailesi şok geçirdi

Galatasaray'ın Eyüpspor'a kiraladığı futbolcu Alparslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yaptığı anları kayda aldı.

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Ebru Şancı ve kocası Alparslan Öztürk’ün tokat videosu yürekleri ağıza getirdi! Ailesi şok geçirdi

Şancı ile futbolcu eşinin 'tokat şakası' ailelerini adeta şoke etti.

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Ebru Şancı ve kocası Alparslan Öztürk’ün tokat videosu yürekleri ağıza getirdi! Ailesi şok geçirdi

Her şey telefonu karıştırmasıyla başladı

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Ebru Şancı ve kocası Alparslan Öztürk’ün tokat videosu yürekleri ağıza getirdi! Ailesi şok geçirdi

Şaka, Ebru Şancı'nın kocası Alpaslan Öztürk'ün telefonunu karıştırması ile başladı.

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Ebru Şancı ve kocası Alparslan Öztürk’ün tokat videosu yürekleri ağıza getirdi! Ailesi şok geçirdi

Karşı karşıya gelen çift, kaş-göz işaretleri verdi ve Öztürk, telefonunu geri istedi.