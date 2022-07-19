Ebru Şancı ve kocası Alparslan Öztürk’ün tokat videosu yürekleri ağıza getirdi! Ailesi şok geçirdi

Ebru Şancı ve futbolcu kocası Alparslan Öztürk'ün videosu gündeme bomba gibi düştü. Ailesiyle birlikte tatilde olan çift önceden planladıkları tokat şakasını yapıp bir de kaydetti. Ebru Şancı'nın annesi kızının tokat yediğini düşününce ne yapacağını bilemedi. Annenin şaşkınlığı karşısında ünlü futbolcu şakasını daha fazla sürdüremedi.