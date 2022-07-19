19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüsü ağır atlatıyordu! Demet Özdemir'den yeni haber

Koronavirüsü ağır atlatıyordu! Demet Özdemir'den yeni haber

Geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nişanın ardından ön balayına çıkmıştı. Bir yandan düğün hazırlıkları yapan ve bir yandan da arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncudan kötü haber gelmişti. Koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçirdiğini söyleyen Özdemir'den yeni haber geldi.

Giriş Tarihi: 19.07.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 13:27
  • 1
  • 113
Koronavirüsü ağır atlatıyordu! Demet Özdemir’den yeni haber

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde nişanla taçlandırmıştı. Ünlü çift aile arasındaki isteme ve nişan töreniyle magazin dünyasında gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 113
Koronavirüsü ağır atlatıyordu! Demet Özdemir’den yeni haber

Evlilik için ilk adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğün hazırlıklarına başlamıştı.

  • 3
  • 113
Koronavirüsü ağır atlatıyordu! Demet Özdemir’den yeni haber

Nişan sonrası soluğu tatilde alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla denizin ve güneşin keyfini çıkarırken güzel oyuncudan Demet Özdemir'den kötü haber geldi.

  • 4
  • 113
Koronavirüsü ağır atlatıyordu! Demet Özdemir’den yeni haber

Bu yaz gelin olmaya hazırlanan Demet Özdemir hayranlarını korkutan haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

  • 5
  • 113
Koronavirüsü ağır atlatıyordu! Demet Özdemir’den yeni haber

3 yıldır koronavirüse yakalanmadığını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.