Koronavirüsü ağır atlatıyordu! Demet Özdemir'den yeni haber

Geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nişanın ardından ön balayına çıkmıştı. Bir yandan düğün hazırlıkları yapan ve bir yandan da arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncudan kötü haber gelmişti. Koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçirdiğini söyleyen Özdemir'den yeni haber geldi.