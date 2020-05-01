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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan’ın paylaşımı yürekleri yaktı: Altı mezar...
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören Pars'ın ölümüyle yıkılan Harun Tan, oğlunun ardından yaptığı paylaşımla yürekleri yaktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tan, Vural Candar'ın "Sonra gömdük ne varsa içimize" sözlerinin yer aldığı bir şiirini paylaştı.
Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:44
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