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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan’ın paylaşımı yürekleri yaktı: Altı mezar...

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören Pars'ın ölümüyle yıkılan Harun Tan, oğlunun ardından yaptığı paylaşımla yürekleri yaktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tan, Vural Candar'ın "Sonra gömdük ne varsa içimize" sözlerinin yer aldığı bir şiirini paylaştı.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:44
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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan’ın paylaşımı yürekleri yaktı: Altı mezar...

Geçtiğimiz hafta lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, sosyal medya hesabından Vural Candar'ın "Sonra gömdük ne varsa içimize" sözlerinin yer aldığı bir şiirini paylaşarak herkesi duygulandırdı.

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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan’ın paylaşımı yürekleri yaktı: Altı mezar...

Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan’ın paylaşımı yürekleri yaktı: Altı mezar...

Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Harun Tan, bugün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan’ın paylaşımı yürekleri yaktı: Altı mezar...

"GÖMDÜK NE VARSA İÇİMİZE"

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören oğlunu kaybederek acıların en büyüğünü yaşayan Harun Tan, Instagram hesabından Vural Candar'ın bir şiirini paylaştı.

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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan’ın paylaşımı yürekleri yaktı: Altı mezar...

Şiirin sözleri ise şu şekilde: "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe."