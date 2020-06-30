Ebru Şallı’dan yürek burkan Pars paylaşımı: Seni çok özledim ponçiğim

Oğlu Pars'ın kaybının ardından kendisini inzivaya çeken Ebru Şallı, moral tatili için eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'a gitmişti. Verdiği kilolarla dikkatleri çeken Şallı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir kez daha yürekleri sızlattı. Pars'ın ölümünün ardından sık sık oğluyla ilgili paylaşım yapan Şallı, yeni paylaşımı ile yine takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Küçük oğlu Pars'ı nisan ayında toprağa veren Şallı, oğluyla fotoğrafını paylaşarak 'seni çok özledim ponçiğim' yazdı.