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Ebru Şallı’dan yürek burkan Pars paylaşımı: Seni çok özledim ponçiğim

Oğlu Pars'ın kaybının ardından kendisini inzivaya çeken Ebru Şallı, moral tatili için eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'a gitmişti. Verdiği kilolarla dikkatleri çeken Şallı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir kez daha yürekleri sızlattı. Pars'ın ölümünün ardından sık sık oğluyla ilgili paylaşım yapan Şallı, yeni paylaşımı ile yine takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Küçük oğlu Pars'ı nisan ayında toprağa veren Şallı, oğluyla fotoğrafını paylaşarak 'seni çok özledim ponçiğim' yazdı.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 11:51
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Ebru Şallı’dan yürek burkan Pars paylaşımı: Seni çok özledim ponçiğim

Ebru Şallı Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars'ı yaklaşık iki ay önce hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünün ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duygulandıran Şallı'dan yeni bir paylaşım geldi.

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Ebru Şallı’dan yürek burkan Pars paylaşımı: Seni çok özledim ponçiğim

43 yaşındaki Şallı, Pars ile paylaştığı fotoğrafına şu notu düştü:

"Kavuşmak güzeldir sarılmak da... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim..."

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Ebru Şallı’dan yürek burkan Pars paylaşımı: Seni çok özledim ponçiğim

Lenfoma hastası oğlu Pars Tan'ın ölümü ile kendisini dış dünyaya kapatan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile geçtiğimiz günlerde Bodrum'a moral depolamaya gitti.

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Ebru Şallı’dan yürek burkan Pars paylaşımı: Seni çok özledim ponçiğim

Lüks sitede ev satın alan ünlü çift, manzara izleyip sohbet etmişti.

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Ebru Şallı’dan yürek burkan Pars paylaşımı: Seni çok özledim ponçiğim

Kalabalıkta denize girmeyi tercih etmeyen Şallı, oğlu Pars'ı toprağa vermesinin ardından verdiği kilolar dikkat çekti.