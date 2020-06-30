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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa’nın ses kaydını açıkladı! Her şey ortaya çıktı

Survivor 2020'de finale günler kala dokunulmazlık oyunu için mücadele eden 7 yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarının tamamını kazanan Sercan Yıldırım bu haftaya damga vururken, günlerdir gündemde olan ses kaydı ortaya çıktı. Sercan ve Nisa arasında yaşananları aydınlatmak için ses kayıtlarını açıklayan Acun Ilıcalı, ikili arasındaki tartışmaya son noktayı koymuş oldu. İşte Sercan ve Nisa arasında olanları netleştiren o ses kaydı...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 11:00
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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa’nın ses kaydını açıkladı! Her şey ortaya çıktı

Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta adaya Evrim Keklik'in veda etmesinin ardından bu hafta gerçekleştirilen ilk 2 dokunulmazlık oyununu da Sercan Yıldırım kazanmış ve eleme adayları olarak Berkan ve Nisa'yı göstermişti. Dün akşam 3. dokunulmazlığı da kazanan Sercan, 3. eleme adayını da belirledi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa’nın ses kaydını açıkladı! Her şey ortaya çıktı

HAFTAYA SERCAN YILDIRIM DAMGASI!

Survivor'da haftaya Sercan Yıldırım damga vurdu. Bireysel dokunulmazlık oyunlarının geçtiğimiz hafta başlamasının ardından bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da Sercan Yıldırım kazanmayı başardı.

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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa’nın ses kaydını açıkladı! Her şey ortaya çıktı

SURVIVOR'DA 3. ADAY KİM OLDU?

Survivor'da Berkan ve Nisa'nın ardından 3. eleme adayı da belli oldu ve bu isim. Sercan Yıldırım 3'ncü dokunulmazlığı kazanmasının ardından ele adayı olarak Barış Murat Yağcı'nın ismini verdi.

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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa’nın ses kaydını açıkladı! Her şey ortaya çıktı

SES KAYDINI AÇIKLADI

Sercan ve Nisa arasında yaşanan tartışmaya son noktayı koymak isteyen Acun Ilıcalı ortaya çıkan ses kaydını açıkladı. Ilıcalı, "6 Nisan'da üzerinizdeki mikrofonlar kayda devam ediyor ve bu kayıttan da sizin haberiniz yok. Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Çok kısa bir not olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa’nın ses kaydını açıkladı! Her şey ortaya çıktı

"Sercan Nisa'ya açık arttırmanın da olduğu bir ortamda. Bu not da Nisa'ya bir şekilde ulaşıyor. Bu notta ne yazdığını bilmiyoruz. Nisa notu aldığında o dönem yarışmada olan Gizem var. Gizem belki notu getiren belki de olaydan haberi olan bilmiyoruz."