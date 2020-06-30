Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa’nın ses kaydını açıkladı! Her şey ortaya çıktı

"Sercan Nisa'ya açık arttırmanın da olduğu bir ortamda. Bu not da Nisa'ya bir şekilde ulaşıyor. Bu notta ne yazdığını bilmiyoruz. Nisa notu aldığında o dönem yarışmada olan Gizem var. Gizem belki notu getiren belki de olaydan haberi olan bilmiyoruz."

