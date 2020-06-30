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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa’nın ses kaydını açıkladı! Her şey ortaya çıktı
Survivor 2020'de finale günler kala dokunulmazlık oyunu için mücadele eden 7 yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarının tamamını kazanan Sercan Yıldırım bu haftaya damga vururken, günlerdir gündemde olan ses kaydı ortaya çıktı. Sercan ve Nisa arasında yaşananları aydınlatmak için ses kayıtlarını açıklayan Acun Ilıcalı, ikili arasındaki tartışmaya son noktayı koymuş oldu. İşte Sercan ve Nisa arasında olanları netleştiren o ses kaydı...
Giriş Tarihi: 30.06.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 11:00
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