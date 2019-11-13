Ebru Özkan’ın eşi Ertan Saban sarışı bir kadınla yakalandı

Ebru Özkan ile evli ve bir çocuk babası olan oyuncu Ertan Saban, önceki gün sarışın bir güzelle yakalandı. Mekan çıkışı muhabirleri karşısında gören Saban büyük panik yaşadı. Muhabirlerin sorularına sert bir dille cevap veren oyuncu, "Saçma sapan hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!" ifadelerini kullandı.