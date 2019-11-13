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Ebru Özkan’ın eşi Ertan Saban sarışı bir kadınla yakalandı

Ebru Özkan ile evli ve bir çocuk babası olan oyuncu Ertan Saban, önceki gün sarışın bir güzelle yakalandı. Mekan çıkışı muhabirleri karşısında gören Saban büyük panik yaşadı. Muhabirlerin sorularına sert bir dille cevap veren oyuncu, "Saçma sapan hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:30
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Ebru Özkan’ın eşi Ertan Saban sarışı bir kadınla yakalandı

Başarılı oyuncu Ertan Saban, önceki gün sarışın bir güzelle Cihangir'de görüntülendi.

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Ebru Özkan’ın eşi Ertan Saban sarışı bir kadınla yakalandı

Ebru Özkan ile evli ve bir çocuk babası olan Saban'ın koyu muhabbeti dikkat çekti.

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Ebru Özkan’ın eşi Ertan Saban sarışı bir kadınla yakalandı

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Saban'ın sarışın güzel ile saatler süren sarılması ve samimi halleri sabahın ilk ışıklarında başka bir mekanda devam etti.

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Ebru Özkan’ın eşi Ertan Saban sarışı bir kadınla yakalandı

Mekan çıkışında flaşların patlaması ile panik yaşayan Saban ve yanındaki güzel, neye uğradığını şaşırdı.

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Ebru Özkan’ın eşi Ertan Saban sarışı bir kadınla yakalandı

Görüntülenen sarışın kadın, yüzünü gizlerken alkolün etkisi ile ayakta durmakta zorluk çeken Ertan Saban ise kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularına sert bir dille cevap verdi.