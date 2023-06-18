Ebru Gündeş Reza Zarrab’a savaş açtı! Bir daha kızını göremeyecek

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında sular durulmadı! Hadise ile yasak aşk skandalı sonrası Reza Zarrab'dan boşanan Gündeş, velayet davasında da istediğini aldı. İddialara göre Reza Zarrab'ın artık 12 yaşındaki kızı Alara'yı göremeyeceği konuşuluyor. Öte yandan adı Türkiye'de birçok ünlü sanatçı ile anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'ın, Amerikalı ünlü bir top model ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar...