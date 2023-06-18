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Ebru Gündeş Reza Zarrab’a savaş açtı! Bir daha kızını göremeyecek

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında sular durulmadı! Hadise ile yasak aşk skandalı sonrası Reza Zarrab'dan boşanan Gündeş, velayet davasında da istediğini aldı. İddialara göre Reza Zarrab'ın artık 12 yaşındaki kızı Alara'yı göremeyeceği konuşuluyor. Öte yandan adı Türkiye'de birçok ünlü sanatçı ile anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'ın, Amerikalı ünlü bir top model ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:01
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Ebru Gündeş Reza Zarrab’a savaş açtı! Bir daha kızını göremeyecek

Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiası sonrası Ebru Gündeş ile evliliği biten Reza Zarrab'ın gönlünü bu kez Amerikalı ünlü bir top modele kaptırdığı ileri sürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ebru Gündeş Reza Zarrab’a savaş açtı! Bir daha kızını göremeyecek

Gigi Hadid, Chanel Iman, Taylor Hill ve Kendall Jenner gibi ünlü top modellerin adının geçtiği bu aşk olayında, bu modellerden hangisinin Zarrab ile sevgili olduğu ise merak konusu oldu.

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Ebru Gündeş Reza Zarrab’a savaş açtı! Bir daha kızını göremeyecek

Zarrab'ın Miami şehri yakınlarındaki Davie bölgesindeki ultra lüks malikanesinde gözlerden ve basından uzak buluşan çift, şimdilik fotoğraf vermemek için büyük çaba gösteriyorlar.

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Ebru Gündeş Reza Zarrab’a savaş açtı! Bir daha kızını göremeyecek

Gönlünü fena kaptıran Reza Zarrab'ın Amerikalı top model ile evleneceği de konuşuluyor.

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Ebru Gündeş Reza Zarrab’a savaş açtı! Bir daha kızını göremeyecek

Öte yandan Reze Zarrab boşanmanın ardından Ebru Gündeş'e velayet savaşı başlatmıştı. Dava açıp Alara'nın velayetini kendisine verilmesini istemişti.