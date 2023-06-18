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Ayakkabılarıyla ilgili paylaşıma ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç'tan yeni açıklama: Tarzın önemi yok!

Demet Özdemir'le ayrılığı sonrası gergin tavırlarıyla dikkat çeken Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde bir kez daha ayakkabılarıyla gündem olmuştu. Yüksek tabanlı ayakkabıları nedeniyle zaman zaman alay konusu olan şarkıcı, fenomen ''Gossippasta'nın kendisini paylaşması sonucu adeta ateş püskürdü. Sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Oğuzhan Koç, zehir zemberek açıklamalarının ardından şimdi de, "Tarzın önemi yok, sanatın önemi var" dedi.

Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 11:38
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Ayakkabılarıyla ilgili paylaşıma ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama: Tarzın önemi yok!

Oğuzhan Koç dün akşam Kocaeli'de sahne aldı. Enerjisi, esprileri ve şarkılarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Koç, sosyal medyanın gündemindeki ayakkabı polemiğine de açıklık getirdi.

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Ayakkabılarıyla ilgili paylaşıma ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama: Tarzın önemi yok!

Müzik ve şarkıların her şeyin önünde olduğunu söyleyen Koç "Uzun zamandır giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor. Bugün de bunları giydim. Bu gece 20 yıl boyunca yazdığım şarkıları söyleyeceğim.

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Ayakkabılarıyla ilgili paylaşıma ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama: Tarzın önemi yok!

Sizler de eşlik ederseniz o zaman ne ayakkabının ne saçın makyajın ne de üstümüzdeki gömleğin önemi kalır. Önemli olanın göz göze diz dize şarkı söyleyip bu duyguyu paylaşmak olduğunu bu gece ispat edelim istiyorum" diyerek alkış topladı.

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Ayakkabılarıyla ilgili paylaşıma ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama: Tarzın önemi yok!
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Ayakkabılarıyla ilgili paylaşıma ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama: Tarzın önemi yok!

AĞIR SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Ayakkabısına yapılan "kış lastiği" benzetmesine bozulan Koç, fenomen 'Gossippasta' ile karşı karşıya gelmiş, zehir zemberek açıklamalar yapmıştı.