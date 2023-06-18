18 Haziran 2023, Pazar
Ayakkabılarıyla ilgili paylaşıma ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç'tan yeni açıklama: Tarzın önemi yok!
Demet Özdemir'le ayrılığı sonrası gergin tavırlarıyla dikkat çeken Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde bir kez daha ayakkabılarıyla gündem olmuştu. Yüksek tabanlı ayakkabıları nedeniyle zaman zaman alay konusu olan şarkıcı, fenomen ''Gossippasta'nın kendisini paylaşması sonucu adeta ateş püskürdü. Sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Oğuzhan Koç, zehir zemberek açıklamalarının ardından şimdi de, "Tarzın önemi yok, sanatın önemi var" dedi.
Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 11:38
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