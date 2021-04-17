Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında şok iddia! Evlenmeleri bekleniyordu...

Henüz hesabını askıya mı aldığı yoksa tamamen mi kapattığı bilinmeyen oyuncunun; evlilik teklif ettiği ve aynı evde yaşamaya başladığı sevgilisi Diletta Leotta'nın da doktor arkadaşıyla baş başa kutlama yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşması da gözden kaçmadı.

