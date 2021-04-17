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Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında şok iddia! Evlenmeleri bekleniyordu...
Yeni dizisi için İtalya'ya yerleşen Can Yaman, spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan çift, kısa süre önce evlenme kararı almıştı. Ancak Yaman, Instagram hesabını kapattı. Yaman'ın bu hamlesi, "Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Giriş Tarihi: 17.04.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 10:01
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