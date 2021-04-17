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Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında şok iddia! Evlenmeleri bekleniyordu...

Yeni dizisi için İtalya'ya yerleşen Can Yaman, spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan çift, kısa süre önce evlenme kararı almıştı. Ancak Yaman, Instagram hesabını kapattı. Yaman'ın bu hamlesi, "Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 10:01
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Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında şok iddia! Evlenmeleri bekleniyordu...

Son dönemde İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen 31 yaşındaki Can Yaman, aktif olarak kullandığı Instagram hesabını kapattı.

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Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında şok iddia! Evlenmeleri bekleniyordu...

HESABINI KAPATTI

Bir süredir hem reklam hem de Sandokan adlı dizi projesi için İtalya'da bulunan Yaman'ın bu hamlesi hayranlarını şaşırttı.

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Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında şok iddia! Evlenmeleri bekleniyordu...

Henüz hesabını askıya mı aldığı yoksa tamamen mi kapattığı bilinmeyen oyuncunun; evlilik teklif ettiği ve aynı evde yaşamaya başladığı sevgilisi Diletta Leotta'nın da doktor arkadaşıyla baş başa kutlama yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşması da gözden kaçmadı.

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Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında şok iddia! Evlenmeleri bekleniyordu...

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Can Yaman'ın hesabını kapatıp; Diletta Leotta'nın da baş başa kutlama yapması çiftin ayrıldığı dedikodusunu da beraberinde getirdi. Taraflardan konuyla ilişkin henüz açıklama gelmedi.

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Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında şok iddia! Evlenmeleri bekleniyordu...

İTALYA'DA SÜRPRİZ AŞK

Can Yaman'ın, ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.