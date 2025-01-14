14 Ocak 2025, Salı
Duygu Nebioğlu Metin Akpınar'a dava açtı! Uğur Dündar tanık olarak dinlendi
Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testiyle Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu, babasına 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Akpınar'ın 'Tek gecelik ilişkimdi, çocuğum olduğunu bilmiyordum' dediği Nebioğlu'nun açtığı davada bugün Uğur Dündar da hakim karşısına çıktı. Nebioğlu ise verdiği tepkiyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:35