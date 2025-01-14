Duygu Nebioğlu Metin Akpınar’a dava açtı! Uğur Dündar tanık olarak dinlendi

Ayrıca gazeteye böyle bir haber geldiği ve yayınlanmadığı hususunda da bilgisizim. Böyle bir haber gelse basın şehidi olan Çetin Emeç, dönemin genel yayın yönetmenidir, kardeşinin adı böyle bir şeye karışsa yayınlayabilecek dürüstlükteydi. Ayrıca gazete içinde de böyle bir haber kesinlikle dolaşmadı. O dönem basında müthiş bir rekabet vardı. Diyelim haber gazeteye geldi ve görülmedi, rakip gazeteler, bunu rahatlıkla yayınlardı. Kaldı ki böyle bir sansür duyumum dahilinde değildir" şeklinde konuştu.