Bir Gece Masalı’nın Şare’si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan’ın memleketi...

atv'nin sevilen dizisi "Bir Gece Masalı", konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Gürkan Uygun, Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi oyuncuları bir araya getiren dizi, Salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor...