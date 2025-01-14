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Bir Gece Masalı'nın Şare'si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan'ın memleketi...

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu 'Bir Gece Masalı' dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de 'Şare' karakterine hayat veren Deniz Gürkan oldu. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle büyük ilgi gören Gürkan'ın kim olduğu ise merak edildi. Peki Bir Gece Masalı Şare kimdir, nereli? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:10
Bir Gece Masalı’nın Şare’si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan’ın memleketi...

atv'nin sevilen dizisi "Bir Gece Masalı", konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Gürkan Uygun, Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi oyuncuları bir araya getiren dizi, Salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor...

Bir Gece Masalı’nın Şare’si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan’ın memleketi...

Sevilen dizide Canfeza'nın yakın dostu Şare rolünü canlandıran Deniz Gürkan da performansı ve güzelliğiyle izleyicilerin ilgisini kazanmış durumda.

Bir Gece Masalı’nın Şare’si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan’ın memleketi...

Dizide Mahir'in annesi Süreyya Yılmaz'a hayat veren Özlem Türkad'ın da çok sevdiği bir isim olan Deniz Gürkan'ın özellikle memleketi merak konusu oldu.

Bir Gece Masalı’nın Şare’si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan’ın memleketi...

GÜZELLİĞİNİ O İLDEN ALMIŞ!

Peki, Deniz Gürkan kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Deniz Gürkan, İzmir doğumlu bir oyuncudur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır.

Bir Gece Masalı’nın Şare’si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan’ın memleketi...

Eğitimine büyük bir titizlikle devam eden Gürkan, öncelikle tiyatro alanında kendini geliştirmeye odaklanmış ve aynı zamanda heykel ile ilgilenmiştir.

Bir Gece Masalı’nın Şare’si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan’ın memleketi...

2021 yılında konservatuvardan mezun olan Gürkan, Deniz Dalgıç Menajerlik şirketine bağlı olarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Bir Gece Masalı’nın Şare’si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan’ın memleketi...

DENİZ GÜRKAN'IN OYUNCULUK KARİYERİ

Deniz Gürkan, oyunculuk kariyerine 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan "Aşkın Tarifi" adlı dizide Sevi karakterini canlandırarak başlamıştır. Bu, onun televizyon dünyasındaki ilk önemli deneyimiydi.

Bir Gece Masalı’nın Şare’si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan’ın memleketi...

Daha sonra 2022 yılında TRT1 ekranlarında yayımlanan "Balkan Ninnisi" adlı dizide Gülbahar karakteriyle büyük beğeni toplamıştır.

Bir Gece Masalı’nın Şare’si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan’ın memleketi...

Bu diziyle kariyerinde önemli bir yükseliş gerçekleştiren Gürkan, ardından 2023 yılında yayınlanan "Başka Türlü Aşk" adlı sinema filminde Öykü karakterini canlandırarak sinemaya adım atmıştır.

Bir Gece Masalı’nın Şare’si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan’ın memleketi...

2023'te "Kısmet" adlı dizide Roza karakterine hayat vermiştir. Bu proje de onun oyunculuk yolculuğunda bir diğer önemli adımdı.