14 Ocak 2025, Salı
Bir Gece Masalı'nın Şare'si güzelliğini o ilden almış! Deniz Gürkan'ın memleketi...
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu 'Bir Gece Masalı' dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de 'Şare' karakterine hayat veren Deniz Gürkan oldu. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle büyük ilgi gören Gürkan'ın kim olduğu ise merak edildi. Peki Bir Gece Masalı Şare kimdir, nereli? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.01.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:10