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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü: Paralı haberlerle…

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın adı Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak aşk dedikodularına karışmıştı. Çıkan haberlerin ardından Jelena Karleusa'nın başı Sırp basını ile beladan kurtulmadı. Jelena Karleusa, Hermes marka çantanın fotoğrafını paylaştı. Sırp basını; "Çantayı yasak aşkı Ognjen Vranjes aldı" diye yazdı. Şarkıcının bu habere verdiği yanıt ise çok sert oldu.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 17:45
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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü: Paralı haberlerle…

Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın başı Sırp basını ile belada.

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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü: Paralı haberlerle…

Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak ilişki yaşadığı öne sürülen ünlü şarkıcı, bu haberleri sert bir dille yalanlasa da konuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü: Paralı haberlerle…

Vranjes'e attığı müstehcen mesajların ifşa edilmesinden sonra bunların fotomontaj olduğunu belirten ve konuyla ilgili hukuki yollara başvuran Jelena Karleusa hakkında son olarak Kurir gazetesinden gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü: Paralı haberlerle…

Markalarla işbirliği yapan şarkıcı, sosyal medya hesabında dünyaca ünlü çanta markası Hermes'in 15 bin euro'luk ürününü paylaştı.

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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü: Paralı haberlerle…

Gazete, Vranjes'in aynı zamanda oyuncu olan eski eşi Denijela'dan Jelena'yla aşk yaşadığı için ayrıldığını ve Karleusa'ya Hermes markalı bir çanta hediye ettiğini öne sürdü.