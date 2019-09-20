Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü: Paralı haberlerle…

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın adı Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak aşk dedikodularına karışmıştı. Çıkan haberlerin ardından Jelena Karleusa'nın başı Sırp basını ile beladan kurtulmadı. Jelena Karleusa, Hermes marka çantanın fotoğrafını paylaştı. Sırp basını; "Çantayı yasak aşkı Ognjen Vranjes aldı" diye yazdı. Şarkıcının bu habere verdiği yanıt ise çok sert oldu.