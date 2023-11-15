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Haberler Galeri 36'lık İrem Derici diyeti ortaya çıktı! 45 günde -23 KG yağı silip atacak! 3 formüllü zayıflama sırrı...

36'lık İrem Derici diyeti ortaya çıktı! 45 günde -23 KG yağı silip atacak! 3 formüllü zayıflama sırrı...

İrem Derici'nin kilo verme sırrı ortaya çıktı. Kilo kaybı adına kendi sağlığından olmanın kıyısından dönen ünlü şarkıcı sağlıklı bir şekilde kilo vermenin ve kontrolünün sırrını açıkladı. Verdiği kilolar ve yaşadığı değişimle dikkat çeken şarkıcı, bu süreçte sadece fiziksel sağlığa değil ruhsal olarak da kendine dikkat ettiğini aktardı. İşte 3 formüllü İrem Derici zayıflama sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2023 12:01
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36’lık İrem Derici diyeti ortaya çıktı! 45 günde -23 KG yağı silip atacak! 3 formüllü zayıflama sırrı...

İrem Derici'nin çatır çatır kilo verme serüveninin sırrı reçetelendi. Ünlü şarkıcı, zayıflamak ve fazlalıklarını eritmek için 3 yönteme başvurdu. İşte 45 günde -23 kilo yağı silip atacak yöntem...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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36’lık İrem Derici diyeti ortaya çıktı! 45 günde -23 KG yağı silip atacak! 3 formüllü zayıflama sırrı...

3 FORMÜLLÜ ZAYIFLAMA SIRRI

İrem Derici'nin zayıflama sürecinde üç formül dikkat çekti. Bu yöntemler arasında arpa suyu diyeti, chia tohumu ve belirli bir düzeyde su tüketmek yer aldı.

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36’lık İrem Derici diyeti ortaya çıktı! 45 günde -23 KG yağı silip atacak! 3 formüllü zayıflama sırrı...

Kilo vermek için aç kalmayı göze alan İrem Derici, gün içerisinde acıktıkça kuru kayısı ve çiğ badem yediğini, bu sayede kaybettiği enerjiyi geri kazandığını söylüyor.

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36’lık İrem Derici diyeti ortaya çıktı! 45 günde -23 KG yağı silip atacak! 3 formüllü zayıflama sırrı...

23 KİLOYU ÇATIR ÇATIR YAKTI!

Uyguladığı bu yöntemle ilk 2 haftada 9, devam eden günlerde ise 23 kilo veren şarkıcı aynadaki görüntüsünün aç kalmaya değdiği konusunda ısrarcı. Kilo vermek için aç kalmayı göze alan İrem Derici, gün içerisinde acıktıkça kuru kayısı ve çiğ badem yediğini, bu sayede kaybettiği enerjiyi geri kazandığını söylüyor

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36’lık İrem Derici diyeti ortaya çıktı! 45 günde -23 KG yağı silip atacak! 3 formüllü zayıflama sırrı...

Aşırı kilo kaybı yüzünden hastanede tedavi gördüğü dahi iddia edilen ünlü şarkıcı günde 2,5 litre su tüketmeye özen gösterdiğini belirtiyor. Su, metabolizmayı hızlandırıcı etkisi nedeniyle sadece diyet dönemlerinde değil, her zaman tüketilmeli.

Yapılan araştırmalara ve uzman görüşlerine göre, İrem Derici'nin chia tohumuna olan inancı plasebo etkisinden ibaret. Yani, İrem Derici'nin var olduğunu düşündüğü bu etki tamamen telkine dayalı ortaya çıkan bir inancın sonucu. Neredeyse aç gezerek istediği vücuda ulaşan ünlü şarkıcının kilo verme yöntemi pek sağlıklı değil.