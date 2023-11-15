15 Kasım 2023, Çarşamba
36'lık İrem Derici diyeti ortaya çıktı! 45 günde -23 KG yağı silip atacak! 3 formüllü zayıflama sırrı...
İrem Derici'nin kilo verme sırrı ortaya çıktı. Kilo kaybı adına kendi sağlığından olmanın kıyısından dönen ünlü şarkıcı sağlıklı bir şekilde kilo vermenin ve kontrolünün sırrını açıkladı. Verdiği kilolar ve yaşadığı değişimle dikkat çeken şarkıcı, bu süreçte sadece fiziksel sağlığa değil ruhsal olarak da kendine dikkat ettiğini aktardı. İşte 3 formüllü İrem Derici zayıflama sırrı...
Giriş Tarihi: 15.11.2023 12:01
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