36’lık İrem Derici diyeti ortaya çıktı! 45 günde -23 KG yağı silip atacak! 3 formüllü zayıflama sırrı...

Aşırı kilo kaybı yüzünden hastanede tedavi gördüğü dahi iddia edilen ünlü şarkıcı günde 2,5 litre su tüketmeye özen gösterdiğini belirtiyor. Su, metabolizmayı hızlandırıcı etkisi nedeniyle sadece diyet dönemlerinde değil, her zaman tüketilmeli.

Yapılan araştırmalara ve uzman görüşlerine göre, İrem Derici'nin chia tohumuna olan inancı plasebo etkisinden ibaret. Yani, İrem Derici'nin var olduğunu düşündüğü bu etki tamamen telkine dayalı ortaya çıkan bir inancın sonucu. Neredeyse aç gezerek istediği vücuda ulaşan ünlü şarkıcının kilo verme yöntemi pek sağlıklı değil.