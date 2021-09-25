25 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Düğün öncesi kriz! İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli'yi kameralar önünde azarladı

Düğün öncesi kriz! İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli'yi kameralar önünde azarladı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünü için geri sayım başladı. Zincirlikuyu'da bir otelde düzenlenecek törenle dünyaevine girecek olan çift, Derya Tuna ile birlikte düğün hazırlıkları için alışverişe çıktı. Düğün için servet harcayan ikilinin arasında gergin anlar yaşandı. Şefkatli'nin bir hareketi İdo Tatlıses'i kızdırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 25.09.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 10:54
  • 1
  • 11
Düğün öncesi kriz! İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’yi kameralar önünde azarladı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftinin düğünü için geri sayım başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Düğün öncesi kriz! İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’yi kameralar önünde azarladı

Daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde 1000 kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeni ile bundan vazgeçmişti.

  • 3
  • 11
Düğün öncesi kriz! İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’yi kameralar önünde azarladı

İbrahim Tatlıses'in hiç bir masraftan kaçınmadığı oğlu İdo Tatlıses'in düğününün ayrıntıları ortaya çıktı.

  • 4
  • 11
Düğün öncesi kriz! İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’yi kameralar önünde azarladı

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDE AZARLADI

Davetiyeleri dağıtılmaya başlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin 7 Ekim'de evleneceği öğrenildi.

  • 5
  • 11
Düğün öncesi kriz! İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’yi kameralar önünde azarladı

Şefkatli Derya Tuna ve İdo ile birlikte görüntülendi. Yasemin Şefkatli'nin nişanlısı ve kayınvalidesinden önde yürümesi, İdo Tatlıses'i kızdırdı.