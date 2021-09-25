Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Erkan Bektaş: O karakterler keyif veriyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Abdülkadir Keskin rolüyle dahil olan Erkan Bektaş, Sabah'a açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, rolünü ve dönem projelerine ilgisini anlatıp kısa yoldan şöhret olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu. İşte o açıklamalar…

- Bir Zamanlar Çukurova ekibi olarak yeni sezona hızlı bir giriş yaptınız. Reytinglerde üst sırada yer alan bir projede oynamak oyuncuya farklı bir sorumluluk yüklüyor mu?

- Üç sezondur devam eden başarılı bir işin parçası olduğum için çok mutluyum. Ben Bir Zamanlar Çukurova'yı sadece reytinglerde üst sırada yer alan bir proje olarak tanımlamıyorum. Senaryo, reji, oyunculuk ve daha pek çok unsurun çok güzel harmanlandığı, kocaman bir ekip çalışması ve inanılmaz bir emek var bu başarının arkasında. Reyting de bu başarının çok güzel bir ödülü. Seyirciden üç yıldır bu ödülü alan bir dizinin parçası olmak mutluluk verici ve bir oyuncu için çok teşvik edici. Ama reyting bir oyuncu için çok önemli olmamalı, oyuncu sadece işini yapmalı, işini iyi yapmaya özen göstermeli. Çünkü reyting bazen düşük, bazen yüksek geliyor. Yüksek geldiğinde yüksek kalması için, düşük geldiğinde yükseltmek için bir gerilim oluşuyor. Oyuncu bunlara kapılmadan, işine yoğunlaşmalı bence.