25 Eylül 2021, Cumartesi
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Erkan Bektaş: O karakterler keyif veriyor
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Abdülkadir Keskin rolüyle dahil olan Erkan Bektaş, izleyenleri hayran bıraktı. Sinema ve tiyatro dünyasının önemli aktörlerinden olan Bektaş, bu kez gizemli, intikam hırsıyla hareket eden Abdülkadir'le ekrana geliyor. Rolüyle yeni sezondaki dengeleri değiştiren ünlü oyuncu rolünü ve dönem projelerine ilgisini anlattı. Canlandırdığı rollerdeki sert adamların aksine sohbeti çok keyifli, ılımlı, duygusal biri olan usta oyuncu, "Görüntüm sert olabilir ama içim öyle değil" diye tanımladı. İşte Erkan Bektaş'ın açıklamaları...
Giriş Tarihi: 25.09.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 09:45
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