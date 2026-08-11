Altı Üstü İstanbul 9. bölümüyle kendi rekorunu yeniledi!

ATV ekranlarında yayınlanan NTC Medya imzalı fenomen dizi "Altı Üstü İstanbul", 9. bölümüyle Pazartesi akşamının rakipsiz lideri oldu. Heyecan seviyesinin tavan yaptığı, sırların ve hesaplaşmaların ardı arkasının kesilmediği bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, kendi reyting rekorunu tazeleyerek tüm kategorilerde birinci sıradaki yerini korudu.

"Altı Üstü İstanbul" 9.bölümü ile Tüm Kişiler'de %7,08 izlenme oranı ve %30,09 izlenme payı AB'de %4,52 izlenme oranı ve %22,57 izlenme payı ile 20+ABC1'de %6,50 izlenme oranı ve %27,76 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

9. BÖLÜMDE NELER OLDU? Emir ve arkadaşları, Hasan'ın ameliyat parasını geri almak için Uzay ve Galip'e karşı harekete geçti. Melek'in Naz'ın ikiz kardeşi olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan Rami ise DNA testinin sonucunu değiştirerek büyük sırrın açığa çıkmasına şimdilik engel oldu. Bölümün finalinde Esra'nın tüm mahallenin gözü önünde Uzay'ın katil olduğunu haykırması ise yeni bölüm öncesi merakı doruğa taşıdı.

Esra'nın herkesin gözü önünde Uzay'ı katil ilan etmesi mahallede dengeleri nasıl değiştirecek?

Melek'in Uzay'a verdiği maç planı Emir'i köşeye sıkıştırmaya yetecek mi? Rami'nin değiştirdiği DNA raporu, Melek ile Naz'ın kardeş olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasını engelleyebilecek mi?