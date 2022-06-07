Survivor Meryem Kasap’ın eski halinden eser kalmadı! Nişan pozlarına yorum yağdı: “Bu Meryem mi?”

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor'da mücadele etti. Parkurlardaki hızı ve hırslı yapısıyla iddialı isimler arasında yer alan Meryem Kasap, sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. 'Survivor 2021' için de davet alan ve ünlüler takımında mücadele eden sporcu, bir kez daha sakatlık engeline takıldı ve yarışmadan ikinci kez diskalifiye oldu.