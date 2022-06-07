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Haberler Galeri Survivor Meryem Kasap'ın eski halinden eser kalmadı! Nişan pozlarına yorum yağdı: “Bu Meryem mi?”

Survivor Meryem Kasap'ın eski halinden eser kalmadı! Nişan pozlarına yorum yağdı: “Bu Meryem mi?”

Survivor 2020 yarışmasıyla tanınan ve sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap son haliyle şaşırttı. 30 yaşındaki eski atlet Yunus Emre Bal ile nişanlandı. Kız isteme töreninden çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Kasap değişimiyle şoke etti. Ünlü isme, "Başka biri olmuş", Bu Meryem mi?" yorumlarını beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 16:22
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Survivor Meryem Kasap’ın eski halinden eser kalmadı! Nişan pozlarına yorum yağdı: “Bu Meryem mi?”

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor'da mücadele etti. Parkurlardaki hızı ve hırslı yapısıyla iddialı isimler arasında yer alan Meryem Kasap, sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. 'Survivor 2021' için de davet alan ve ünlüler takımında mücadele eden sporcu, bir kez daha sakatlık engeline takıldı ve yarışmadan ikinci kez diskalifiye oldu.

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Survivor Meryem Kasap’ın eski halinden eser kalmadı! Nişan pozlarına yorum yağdı: “Bu Meryem mi?”

"BU MERYEM Mİ?"

Yarışmanın ardından bir milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Meryem Kasap, son hali ile gündem oldu.

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Survivor Meryem Kasap’ın eski halinden eser kalmadı! Nişan pozlarına yorum yağdı: “Bu Meryem mi?”

Survivor Meryem ile Yunus Emre Bal nişanlandı. Mutluluğu yüzüne yansıyan Meryem, kız isteme ve nişan töreninden fotoğrafları sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.

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Survivor Meryem Kasap’ın eski halinden eser kalmadı! Nişan pozlarına yorum yağdı: “Bu Meryem mi?”

Söz konusu pozlarda filtre de uygulandığını düşünen sosyal medya kullanıcılarının mesajları dikkat çekti.

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Survivor Meryem Kasap’ın eski halinden eser kalmadı! Nişan pozlarına yorum yağdı: “Bu Meryem mi?”

Aynı kişi olduğuna emin miyiz?

Meryem nerede?

Tanıyamadım, ne yapmış kendine?

Çok estetik, çok makyaj.

Bu Meryem mi?

Nasıl bu kadar değişebildin?

Fotoğraftaki Photosop'a bak.

Survivor'daki halinden eser yok.