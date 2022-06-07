07 Haziran 2022, Salı
Survivor Meryem Kasap'ın eski halinden eser kalmadı! Nişan pozlarına yorum yağdı: “Bu Meryem mi?”
Survivor 2020 yarışmasıyla tanınan ve sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap son haliyle şaşırttı. 30 yaşındaki eski atlet Yunus Emre Bal ile nişanlandı. Kız isteme töreninden çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Kasap değişimiyle şoke etti. Ünlü isme, "Başka biri olmuş", Bu Meryem mi?" yorumlarını beraberinde getirdi.
Giriş Tarihi: 07.06.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 16:22
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