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Dolandırıcılıkla suçlanan Uğur Akkuş serbest bırakıldı! Adliye çıkışı gazetecileri hedef aldı! "Bıktım sizden"

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş Paris tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılan Akkuş, şikayetçinin zararını karşılaması sonucu serbest bırakıldı. Elleri kelepçeli halde araca bindirilirken basın mensuplarını hedef alan Akkuş'un ortaya çıkan hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:10
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Dolandırıcılıkla suçlanan Uğur Akkuş serbest bırakıldı! Adliye çıkışı gazetecileri hedef aldı! Bıktım sizden

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, dolandırıcılık şikayetleri üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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Dolandırıcılıkla suçlanan Uğur Akkuş serbest bırakıldı! Adliye çıkışı gazetecileri hedef aldı! Bıktım sizden

AS Yatırım Holding'in sahibi Uğur Akkuş'un, Paris-İstanbul seferini yapan uçaktan indikten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Akkuş'un dolandırıcılık şikayetleri üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürülen Akkuş'un işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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Dolandırıcılıkla suçlanan Uğur Akkuş serbest bırakıldı! Adliye çıkışı gazetecileri hedef aldı! Bıktım sizden

RESMEN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Akkuş, emniyet çıkışında elleri kelepçeli halde ara bindirilirken basın mensuplarına tepki göstererek, "Bu iddialardan artık bıktım. Siz gece gündüz bu iddiaları haber yaptınız, şimdi savcılığa gidiyorum. İfademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan, bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz, iddia haber olmaz. Bak, şov yapıyoruz burada" dedi.

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Dolandırıcılıkla suçlanan Uğur Akkuş serbest bırakıldı! Adliye çıkışı gazetecileri hedef aldı! Bıktım sizden

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akkuş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra müştekinin zararını gidermesi ve şikayetin geri alınması nedeniyle serbest bırakıldı.

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Dolandırıcılıkla suçlanan Uğur Akkuş serbest bırakıldı! Adliye çıkışı gazetecileri hedef aldı! Bıktım sizden

500 BİN DOLAR VERMİŞ

Uğur Akkuş'un 31 Mayıs günü Şişli'deki ofisinde şikayetçi Ömer A'nın 500 bin dolar parasını kripto paraya çevirmek için aldığı, parayı ofiste çalışan iki kişiye bankaya yatırmaları için verdiği ancak bir daha kendilerinden haber alınamadığı iddia edildi.