Dolandırıcılıkla suçlanan Uğur Akkuş serbest bırakıldı! Adliye çıkışı gazetecileri hedef aldı! "Bıktım sizden"

RESMEN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Akkuş, emniyet çıkışında elleri kelepçeli halde ara bindirilirken basın mensuplarına tepki göstererek, "Bu iddialardan artık bıktım. Siz gece gündüz bu iddiaları haber yaptınız, şimdi savcılığa gidiyorum. İfademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan, bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz, iddia haber olmaz. Bak, şov yapıyoruz burada" dedi.