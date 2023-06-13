13 Haziran 2023, Salı
Dolandırıcılıkla suçlanan Uğur Akkuş serbest bırakıldı! Adliye çıkışı gazetecileri hedef aldı! "Bıktım sizden"
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş Paris tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılan Akkuş, şikayetçinin zararını karşılaması sonucu serbest bırakıldı. Elleri kelepçeli halde araca bindirilirken basın mensuplarını hedef alan Akkuş'un ortaya çıkan hali ise sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:10
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