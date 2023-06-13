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Gizem Karaca İstanbul’u terk etmişti! Doğa içindeki lüks evi olay oldu

Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında nikah masasına oturan Gizem Karaca, İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşti. Doğayla iç içe bir yaşam tercih eden güzel oyuncu, lüks evinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Karaca'nın evini görenler "Bu ev varken tatile gitmeye gerek var mı?" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 13.06.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:25
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Gizem Karaca İstanbul’u terk etmişti! Doğa içindeki lüks evi olay oldu

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan ve evlendikten sonra İstanbul'u terk eden güzel oyuncu Gizem Karaca İzmir'e yerleşmişti.

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Gizem Karaca İstanbul’u terk etmişti! Doğa içindeki lüks evi olay oldu

Doğa ile iç içe olan ve evcil hayvanlarıyla mutlu bir hayat kuran Karaca'nın lüks evi dikkat çekti.

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Gizem Karaca İstanbul’u terk etmişti! Doğa içindeki lüks evi olay oldu

Geçtiğimiz günlerde çıktığı tekne tatilinden dönen güzel oyuncu evinden bazı fotoğraflar paylaştı.

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Gizem Karaca İstanbul’u terk etmişti! Doğa içindeki lüks evi olay oldu

Oyuncunun paylaşımlarını görenler "Bu ev varken tatile gidilir mi?", "İstanbul'dan gitmesi mantıklı" yorumları yaptı.

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Gizem Karaca İstanbul’u terk etmişti! Doğa içindeki lüks evi olay oldu

İşte Gizem Karaca'nın lüks evi...