Gizem Karaca İstanbul’u terk etmişti! Doğa içindeki lüks evi olay oldu

Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında nikah masasına oturan Gizem Karaca, İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşti. Doğayla iç içe bir yaşam tercih eden güzel oyuncu, lüks evinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Karaca'nın evini görenler "Bu ev varken tatile gitmeye gerek var mı?" yorumlarında bulundu.