Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilk kez ekranlarda yer alan Naz Göktan tüm dikkatleri üzerine çekti. Çok küçük yaşlarda başladığı bale eğitimini İngiltere Royal Academy of Dance okulunda tamamlamasının ardından tiyatroya yönelen Naz Göktan, 2011 yılından beri yer aldığı tiyatro sahnesinde birçok oyunla yer aldı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde gösterdiği başarılı oyunculukla sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncunun nereli olduğu merak konusu oldu. İşte son günlerin en çok konuşulan oyuncularından olan Naz Göktan'ın memleketi...