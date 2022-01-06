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Haberler Galeri DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik açıklaması

DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik açıklaması

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' ile izleyici karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, diziden ayrılığının ardından 'Bergen' filminin hazırlıklarına başlamıştı. Çalışmalarına devam eden güzel oyuncu, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Bir süredir DJ Artz ile aşk Abdullah, evlilik sorularını yanıtladı.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 14:04
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DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah’tan evlilik açıklaması

'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrıldıktan sonra 'Bergen' filmi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bir süredir ünlü rapçi DJ Artz ile aşk yaşıyor. Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Abdullah, evlilik hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

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DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah’tan evlilik açıklaması

Doğu Demirkol'dan ayrıldıktan sonra DJ Artz ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğiyle bilinmeyenlerini anlattı.

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DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah’tan evlilik açıklaması

''İSTEMEYEN EVLENMESİN''

Abdullah, bir takipçisinden gelen ''Sizce evlilik kaç yaşında olmalı?'' sorusuna, ''Evlilik bir seçim aslında artık. Olup olmaması kişiye bağlı. Dolayısıyla bunun bir yaşı var mı, ondan emin değilim. İsteyen evlensin, istemeyen evlenmesin. Evlilik, bir seçim artık bu dünyada'' yanıtını verdi.

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DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah’tan evlilik açıklaması

TAKİPÇİSİNİ Tİ'YE ALDI

'Masumlar Apartmanı' dizisinden ölerek ayrılan Farah Zeynep Abdullah, diziyi yarıda bıraktığı için gelen tepkiler karşısında suskunluğunu bozdu.

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DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah’tan evlilik açıklaması

Abdullah, ''Final bölümüne kadar oynadığın bir dizi var mı?'' sorusunu, ''Bu ince mizah, bu harika soru... Mesela bu zeka dolu soruyu sormaya tam olarak nasıl karar verdin, çok merak ediyorum'' diyerek tiye aldı.