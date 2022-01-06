DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah’tan evlilik açıklaması

''İSTEMEYEN EVLENMESİN''

Abdullah, bir takipçisinden gelen ''Sizce evlilik kaç yaşında olmalı?'' sorusuna, ''Evlilik bir seçim aslında artık. Olup olmaması kişiye bağlı. Dolayısıyla bunun bir yaşı var mı, ondan emin değilim. İsteyen evlensin, istemeyen evlenmesin. Evlilik, bir seçim artık bu dünyada'' yanıtını verdi.