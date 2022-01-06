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Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkarken ve Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızalara kazındı. Son olarak 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında performansıyla adından söz ettiren Bahadır, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 14:40
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Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Bahadır'ın estetiksiz hali şoke etti.

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Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Gözde Türker

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Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Gözde Türker

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Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Gözde Türker