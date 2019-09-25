Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak çekilen Diriliş Osman'da başrolü canlandıran Burak Özçivit'in partneri belli oldu. Çekimleri Beykoz'da devem eden Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerinin Aslıhan Karalar olduğu iddia edilmiş ancak Karalar ismi pek beğenilmemişti. Burak Özçivit'in partnerinin kim olacağı merak edilirken Malhun Hatunu canlandıracak kadın oyuncu nihayet bulundu. Diriliş Osman'ın eşi Malhun Hatunu canlandıracak oyuncunun Özge Törer olduğu öğrenildi. Peki Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri olacak, Malhun Hatun'u canlandıracak Özge Törer kimdir?