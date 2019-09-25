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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak çekilen Diriliş Osman'da başrolü canlandıran Burak Özçivit'in partneri belli oldu. Çekimleri Beykoz'da devem eden Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerinin Aslıhan Karalar olduğu iddia edilmiş ancak Karalar ismi pek beğenilmemişti. Burak Özçivit'in partnerinin kim olacağı merak edilirken Malhun Hatunu canlandıracak kadın oyuncu nihayet bulundu. Diriliş Osman'ın eşi Malhun Hatunu canlandıracak oyuncunun Özge Törer olduğu öğrenildi. Peki Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri olacak, Malhun Hatun'u canlandıracak Özge Törer kimdir?

Giriş Tarihi: 25.09.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 12:21
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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

Reyting rekoru kıran Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Çok yakında ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan dizide yeni bir gelişme yaşandı.

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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

Başrolde yer alan Burak Özçivit'in partneri için oyuncu seçmeleri devam ederken, anlaşmaya varıldığı söylenen isim izleyicide büyük merak uyandırdı.

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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

SÖYLENEN İSİM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'e partner olarak düşünülen kadın başrol oyuncusunun daha önce Aslıhan Karalar olduğu söylenmişti. Bu isim bir çok izleyici tarafından tepki almıştı.

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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

PARTNERİ BELLİ OLDU

Dizide Malhun Hatun olarak ekranlarda yer alacak kadın başrol oyuncusu için bir çok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Diriliş Osman dizisinin başlamasına bir ay kala dizinin kadın başrol oyuncusunun bulunduğu söylendi.

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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor.