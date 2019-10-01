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Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olacak Diriliş Osman ne zaman sorusuna serinin takipçileri yanıt arıyor. Diriliş Osman yayın tarihi dizi severlerin merak konusu. TRT 1'de yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul yeni bir projeyle ekranlara dönüyor. ATV'de yayınlanacak Diriliş Osman dizisi heyecanla bekleniyor. Osman Gazi rolüne ünlü oyuncu Burak Özçivit'in hayat vereceği Diriliş Osman ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.10.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 22:32
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