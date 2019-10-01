Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

RAGIP SAVAŞ

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.

1966 yılında dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Çok genç yaşta tiyatro kurucusu olmayı başaran Ragıp Savaş bir dönem profesyonel olarak voleybol oynamıştır.