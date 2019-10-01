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Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olacak Diriliş Osman ne zaman sorusuna serinin takipçileri yanıt arıyor. Diriliş Osman yayın tarihi dizi severlerin merak konusu. TRT 1'de yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul yeni bir projeyle ekranlara dönüyor. ATV'de yayınlanacak Diriliş Osman dizisi heyecanla bekleniyor. Osman Gazi rolüne ünlü oyuncu Burak Özçivit'in hayat vereceği Diriliş Osman ne zaman?

Giriş Tarihi: 01.10.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 22:32
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Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

Diriliş Osman yayın tarihi nedir? Diriliş Ertuğrul devamı olan yeni dizi Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul ardından, devam projesi olan Diriliş Osman dizisi başlıyor. ATV ekranlarında yer alacak Diriliş Osman ne zaman başlıyor sorusuna dizi severler yanıt arıyor. Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi'nin ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş süresi konu edinilecek.

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Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak Diriliş Osman'ın yayın tarihi henüz belli olmadı. İzlenme rekorları kırması beklenen Diriliş Osman dizisinin Ekim ayının ilk haftalarında yayında olması bekleniyor.

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Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

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Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

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Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

RAGIP SAVAŞ

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.

1966 yılında dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Çok genç yaşta tiyatro kurucusu olmayı başaran Ragıp Savaş bir dönem profesyonel olarak voleybol oynamıştır.