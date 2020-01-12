Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun herkesi şaşırttı! Meğer...

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun, hayranlarını çok şaşırttı. Dizide canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Reyting rekortmeni dizide kullandığı baltayla adeta esip gürleyen Cengiz Coşkun, dizinin en iyi savaş aleti kullananların başında geliyor. Korkusuz ve savaşçı yapısıyla diziye renk katan Cengiz Coşkun'un memleketini duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte başta Cengiz Coşkun olmak üzere birbirinden ünlü yıldızların gerçek memleketleri.

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