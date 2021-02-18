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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul'da adaleti sağladı! Bu kez diz çöktürecek! Sevilen oyuncudan ters köşe... Diriliş Ertuğrul'da adaleti sağladı! Bu kez diz çöktürecek! Sevilen oyuncudan ters köşe...
Diriliş Ertuğrul'da adaleti sağladı! Bu kez diz çöktürecek. Diriliş Ertuğrul dizisinde dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizide hayat verdiği Turgut Alp karakteri ile hayran kitlesi oluşan Cengiz Coşkun, Yavuz dizisinde rol olacak. Yavuz dizisinde rol alacak ünlü oyuncuya Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un eşlik edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yeni isimlerin katılması beklenen dizinin yayın tarihi ise hayranları tarafından merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 23:51 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 23:51
Turgut Alp karakteri ile akıllara kazınan Cengiz Coşkun, bomba gibi diziyle dönüşe hazırlanıyor. Uzun süredir tanıtımı beklenen Yavuz dizisinde sahne alacak oyuncunun gösterceği performans merak ediliyor. Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un dizide Cengiz Coşkun'a eşlik edeceği öğrenildi. Sevilen oyuncunun üstleneceği rol ve dizinin yayınlanacağı tarih ise merak edilen konular arasında yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yavuz Sultan Selim'in dizisi için hazırlıklar başladı. Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi diziler son yıllarda hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük revaçta. Yavuz dizisi de de Osmanlı'nın 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatını ele alacak. Dizinin yapım aşaması ile ilgili hazırlıklara başlanırken hangi platformda yayınlanacağı ya da ne zaman başlayacağı henüz belli değil.
Bu kez televizyon için değil dijital platform için çekilecek olan Yavuz dizisinin Exxen ile görüştüğü konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın Ocak ayında açmayı planladığı Exxen isimli dijital platformda yayınlanması beklenen diziyle ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN TURGUT ALP'İ YAVUZ DİZİSİNDE
Yavuz dizisi oyuncuları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'i oynayan Cengiz Coşkun'un Yavuz Sultan Selim'i canlandıracağı dizide, Hazal Filiz Küçükköse ise Kanuni'nin annesi, Yavuz'un ikinci eşi Ayşe Hafsa Sultan'ı oynayacak
Diriliş Ertuğrul'da Dumrul Alp karakterini oynayan Edip Zeydan da diziye katılan isimler arasında yer alıyor. Zeydan, bu kez Yavuz Sultan Selim'in fedailerinden birisi ve onun en yakınındaki, en güvendiği isimlerden Oğuz karakterine hayat verecek. Bilal Kalyoncu, hem yazıp yönettiği hem de yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu da yine Koray Yeltekin ile birlikte kaleme alacak.