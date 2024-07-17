17 Temmuz 2024, Çarşamba
Dilan Polat ve Engin Polat 'darp' davasında flaş gelişme! Mütalaa açıklandı | İstenen cezalar belli oldu | "Engin çok sinirliydi"
Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturması devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütaalasını açıkladı. Dilan Polat hakkında suçlamalar düştü. Engin Polat'a için ise "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada tanık beyanları da dinlendi. İşte detaylar...
Giriş: 17.07.2024 19:30 Güncelleme: 17.07.2024 19:48
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