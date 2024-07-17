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Dilan Polat ve Engin Polat 'darp' davasında flaş gelişme! Mütalaa açıklandı | İstenen cezalar belli oldu | "Engin çok sinirliydi"

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturması devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütaalasını açıkladı. Dilan Polat hakkında suçlamalar düştü. Engin Polat'a için ise "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada tanık beyanları da dinlendi. İşte detaylar...

Giriş: 17.07.2024 19:30 Güncelleme: 17.07.2024 19:48
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Dilan Polat ve Engin Polat ’darp’ davasında flaş gelişme! Mütalaa açıklandı | Engin Polat’a istenen ceza belli oldu | Engin çok sinirliydi

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturması devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

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Dilan Polat ve Engin Polat ’darp’ davasında flaş gelişme! Mütalaa açıklandı | Engin Polat’a istenen ceza belli oldu | Engin çok sinirliydi

Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütaalasını açıkladı.

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Dilan Polat ve Engin Polat ’darp’ davasında flaş gelişme! Mütalaa açıklandı | Engin Polat’a istenen ceza belli oldu | Engin çok sinirliydi

"Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

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Dilan Polat ve Engin Polat ’darp’ davasında flaş gelişme! Mütalaa açıklandı | Engin Polat’a istenen ceza belli oldu | Engin çok sinirliydi

"ÇOK SİNİRLİYDİ EVİN KAPISINI VURDU"
Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Özalp, olay tarihinde Polat çiftine misafirliğe gittiklerini belirterek, "Dilan Hanımın yardımcısı, 'Engin Bey arabayla ilgili bir sorun var, çekilmiyor.' dedi. Engin Bey de 'Tatsızlık çıkmasın, güvenliğe haber verin, o ilgilensin.' dedi. Aradan yarım saat geçtikten sonra yanımıza biri gelip, 'Dilan hanıma küfrediliyor, müdahale ediliyor.' dedi. Engin Bey hızla dışarı koştu. Kimin vurduğunu arıyordu. Çok sinirliydi. Engin Bey evin kapısını vurdu. Kapı acıkmış, kendiliğinden açıldı. 'Abi sakin ol içeride çocuk var.' dedim. Adamı arıyordu, Engin içeri girmedi. Müşteki ile karşılaştıklarında, 'Sen benim eşime nasıl küfredersin?' diye aralarında atışma geçti." beyanında bulundu.

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Dilan Polat ve Engin Polat ’darp’ davasında flaş gelişme! Mütalaa açıklandı | Engin Polat’a istenen ceza belli oldu | Engin çok sinirliydi

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, araç parkı yüzünden taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirterek, Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret" ve "kasten yaralama" suçunun şikayet olmaması nedeniyle düşmesine, mağdur Esra A'ya yönelik "tehdit" suçunu işlediğine dair ise somut delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi.