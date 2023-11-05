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Haberler Galeri Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile...

Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile...

Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da dahil olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında tutuklama kararı alındı. Peki Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 10:29
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Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile...

Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da dahil olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında tutuklama kararı alındı. Peki Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

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Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile...

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT NE KADAR CEZA ALIR?

Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.

Şüpheli Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında fenalaşarak bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat'ın, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdığı duyuldu.

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Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile...

Özellikle Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, birçok kişi Polat çiftinin çocuklarının devlet koruması altına alınması gerektiğini dile getirmeye başlamıştı. Çocukların geleceği hakkındaki endişeler ise Engin Polat'ın annesi tarafından yanıtlandı.

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Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile...

"Çocuklarımın başındayım, ben ruh hastası değilim, ben içkici değilim, kişi kendinden bilir işi, bana böyle yakıştırmalar yapmasınlar, Allah çok büyüktür."