Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile...

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT NE KADAR CEZA ALIR?

Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.

Şüpheli Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında fenalaşarak bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat'ın, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdığı duyuldu.