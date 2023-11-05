05 Kasım 2023, Pazar
Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile...
Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da dahil olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında tutuklama kararı alındı. Peki Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat hangi suçtan ceza aldılar, şu anda cezaevindeler mi?
Giriş Tarihi: 05.11.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 10:29
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