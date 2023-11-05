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Sinem Kobal’a aşkını haykıran Kenan İmirzalıoğlu’ndan üçüncü çocuk bombası: Bizde ışık hiç sönmez

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. 2916 yılında evlendiği Sinem Kobal ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan İmirzalıoğlu, aşkını bir kez daha haykırdı. Kobal'ı dördüncü görüşünde kendi kendine 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dediğini belirten yakışıklı oyuncu, "Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı, yerine Sinem'i koydu" dedi. Ünlü isim, üçüncü çocuğa da yeşil ışık yaktı. İşte açıklamaları...

Giriş Tarihi: 05.11.2023 10:28
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Sinem Kobal’a aşkını haykıran Kenan İmirzalıoğlu’ndan üçüncü çocuk bombası: Bizde ışık hiç sönmez

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler'de kuaföründen çıkarken görüntülendi. Mekandan çıktığı esnada kendisini bekleyen gazetecilere "Koşun gelin, özledim sizi" diyerek seslenen oyuncu herkesi gülümsetti. Geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Kobal'ın, "Kenan görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar" açıklaması hakkında ki düşünceleri sorulan İmirzalıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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Sinem Kobal’a aşkını haykıran Kenan İmirzalıoğlu’ndan üçüncü çocuk bombası: Bizde ışık hiç sönmez

"Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum. İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim."

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Sinem Kobal’a aşkını haykıran Kenan İmirzalıoğlu’ndan üçüncü çocuk bombası: Bizde ışık hiç sönmez

"SİNEM ORALARDA DEĞİLDİ BEN BUNLARI DÜŞÜNÜRKEN"

"Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı, yerine Sinem'i koydu. Sinem latife yapmış, olayın başlaması benimle oluyor. Üzerinden çok zaman geçtiği ve iki çocuk sahibi olduğumuz için çok rahat konuşabiliyorum. Gözden ve nazardan korkuyorum, bunları böyle konuşuyorum ama daha sonra evde tansiyon yükseliyor."

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Sinem Kobal’a aşkını haykıran Kenan İmirzalıoğlu’ndan üçüncü çocuk bombası: Bizde ışık hiç sönmez

Muhabirlerin, "Lalin ve Leyla nasıl?" sorusuna ünlü isim, "İkisi de iyiler. Lalin okula gidiyor, Leyla da 'Baba, baba' diye dolaşıyor. İki çocuk olduğu için mutluyum. Aslında Sinem tek çocuğa tamamdı ama dört kişilik aile başka bir keyifli oluyor" diyerek cevap verdi.

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Sinem Kobal’a aşkını haykıran Kenan İmirzalıoğlu’ndan üçüncü çocuk bombası: Bizde ışık hiç sönmez

"KISKANIYORLAR BİRBİRLERİNİ"

"Lalin'e kardeş fikrini aşılamanız nasıl oldu?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Tabii ki elimizden geldiğince konuştuk onunla bu durumu, pedagoglardan destek aldık. Lalin kısa vadede kardeşinin olmasının iyi bir şey olmadığını düşünür ama orta ve uzun vadede güzel bir şey olduğunu anlayacaktır. Kıskanıyorlar birbirlerini" dedi.