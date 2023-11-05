Sinem Kobal’a aşkını haykıran Kenan İmirzalıoğlu’ndan üçüncü çocuk bombası: Bizde ışık hiç sönmez

"SİNEM ORALARDA DEĞİLDİ BEN BUNLARI DÜŞÜNÜRKEN"

"Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı, yerine Sinem'i koydu. Sinem latife yapmış, olayın başlaması benimle oluyor. Üzerinden çok zaman geçtiği ve iki çocuk sahibi olduğumuz için çok rahat konuşabiliyorum. Gözden ve nazardan korkuyorum, bunları böyle konuşuyorum ama daha sonra evde tansiyon yükseliyor."