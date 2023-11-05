05 Kasım 2023, Pazar
Sinem Kobal’a aşkını haykıran Kenan İmirzalıoğlu’ndan üçüncü çocuk bombası: Bizde ışık hiç sönmez
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. 2916 yılında evlendiği Sinem Kobal ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan İmirzalıoğlu, aşkını bir kez daha haykırdı. Kobal'ı dördüncü görüşünde kendi kendine 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dediğini belirten yakışıklı oyuncu, "Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı, yerine Sinem'i koydu" dedi. Ünlü isim, üçüncü çocuğa da yeşil ışık yaktı. İşte açıklamaları...
Giriş Tarihi: 05.11.2023 10:28
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