27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Didem Soydan'a hakaret davasında şaşırtan savunma: Sınavdaydım

Didem Soydan'a hakaret davasında şaşırtan savunma: Sınavdaydım

Manken Didem Soydan'a sosyal medya üzerinden mesaj göndererek hakaret ettiği iddia edilen Kenan Doğukan, hakim karşısına çıktı. 2 yıla kadar hapsi istenen Doğukan'ın savunması şaşırttı. Tweetin atıldığı saatlerde sınavda ve telefonun kapalı olduğunu söyleyen sanık, "Sınavda olduğum saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim, nasıl yaptı bilmiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:42
  • 1
  • 8
Didem Soydan’a hakaret davasında şaşırtan savunma: Sınavdaydım

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Kenan Doğukan A. ile şikayetçi Didem Soydan'ın avukatı Türkan Bayraktaroğlu katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Didem Soydan’a hakaret davasında şaşırtan savunma: Sınavdaydım

"SINAVDA ATMAM MÜMKÜM DEĞİL"

Özel bir üniversitede okuduğunu söyleyen sanık Kenan Doğukan A., savunmasında şunları söyledi:

  • 3
  • 8
Didem Soydan’a hakaret davasında şaşırtan savunma: Sınavdaydım

"Üniversite öğrencisiyim, davaya konu olan Twitter hesabı bana aittir. Ancak bu tweetleri ben atmadım. Tweetlerin atıldığı saatte okulda, sınavdaydım. Sınav girişlerimde telefonlar toplanır. Bu nedenle sınavda olduğum saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim, nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum"

  • 4
  • 8
Didem Soydan’a hakaret davasında şaşırtan savunma: Sınavdaydım

SINAV SAAT ARALIKLARI OKULA SORULACAK

Model Didem Soydan'ın avukatı Türkan Bayraktaroğlu, sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

  • 5
  • 8
Didem Soydan’a hakaret davasında şaşırtan savunma: Sınavdaydım

Mahkeme, sanığın savunmasını dikkate alarak 23 Ocak 2020 tarihinde sanık Kenan Doğukan A.'nın bulunduğu üniversitede sınavda olup olmadığı, sınava girmiş ise sınav saat aralıklarını ve sınav girişlerinde öğrencilerden telefon toplatılıp toplatılmadığı hususlarından bilgi verilmesini istedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.