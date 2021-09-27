Didem Soydan’a hakaret davasında şaşırtan savunma: Sınavdaydım

"Üniversite öğrencisiyim, davaya konu olan Twitter hesabı bana aittir. Ancak bu tweetleri ben atmadım. Tweetlerin atıldığı saatte okulda, sınavdaydım. Sınav girişlerimde telefonlar toplanır. Bu nedenle sınavda olduğum saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim, nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum"