27 Eylül 2021, Pazartesi
Didem Soydan'a hakaret davasında şaşırtan savunma: Sınavdaydım
Manken Didem Soydan'a sosyal medya üzerinden mesaj göndererek hakaret ettiği iddia edilen Kenan Doğukan, hakim karşısına çıktı. 2 yıla kadar hapsi istenen Doğukan'ın savunması şaşırttı. Tweetin atıldığı saatlerde sınavda ve telefonun kapalı olduğunu söyleyen sanık, "Sınavda olduğum saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim, nasıl yaptı bilmiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:42
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