Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı ilk adımı attı! Evleniyorlar

Mustafa Mert Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Melisa Aslı Pamuk, gönlünü futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kaptırmıştı. Aşklarını kameralardan uzakta yaşayan ikili geçtiğimiz günlerde yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti. Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yazıcı'yı görmek için Paris'e giden Pamuk, büyük bir sürpriz yaşadı. Yazıcı'nın, Pamuk'a evlilik teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.