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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı ilk adımı attı! Evleniyorlar

Mustafa Mert Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Melisa Aslı Pamuk, gönlünü futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kaptırmıştı. Aşklarını kameralardan uzakta yaşayan ikili geçtiğimiz günlerde yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti. Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yazıcı'yı görmek için Paris'e giden Pamuk, büyük bir sürpriz yaşadı. Yazıcı'nın, Pamuk'a evlilik teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 13:03
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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı ilk adımı attı! Evleniyorlar

Bir dönem Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen, daha sonra oyuncu Mustafa Mert Koç ile ilişki yaşayan Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz haftalarda gönlünü Yusuf Yazıcı'ya kaptırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı ilk adımı attı! Evleniyorlar

Çeşme'deki tatilini kısa kesen ve sezon hazırlıkları için takımının Fransa'daki antrenmanlarına katılan Yazıcı'nın sevgilisi Pamuk, Türkiye'de kalmıştı.

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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı ilk adımı attı! Evleniyorlar

Birbirlerinden ayrı kalmak zorunda kalan çift, daha fazla dayanamadı. Pamuk, geçtiğimiz gün sevgilisinin yanına Fransa'ya gitmişti.

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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı ilk adımı attı! Evleniyorlar

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koymuştu.

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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı ilk adımı attı! Evleniyorlar

EVLENİYOR

Aşk ilanı sonrası ikiliden sürpriz haber geldi. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın, evlilik için ilk adımı attığı ortaya çıktı. Milli futbolcu, Fransa'nın başkenti Paris'te sevgilisine evlenme teklifi etti.