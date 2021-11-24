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Destan’dan muhteşem başlangıç! İlk bölümüyle ekran başına kilitledi! Hem gönülleri hem reytingleri fethetti

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Destan, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Muhteşem bir başlangıç yapan, sosyal medyada da Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizi, hem gönülleri hem reytingleri fethetti. 'Destan'ın ilk bölümüne Akkız, babasını öldüren Alpagu Han'dan intikam almak için her şeyi göze aldı.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 11:28
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Destan’dan muhteşem başlangıç! İlk bölümüyle ekran başına kilitledi! Hem gönülleri hem reytingleri fethetti

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile ekran yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yaptı.

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Destan’dan muhteşem başlangıç! İlk bölümüyle ekran başına kilitledi! Hem gönülleri hem reytingleri fethetti

#DestanDizisi etiketiyle sosyal medyada Türkiye'de ve dünya gündeminde yer alan 'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.

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Destan’dan muhteşem başlangıç! İlk bölümüyle ekran başına kilitledi! Hem gönülleri hem reytingleri fethetti

'Destan', birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,74 reyting ve %20,17 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,61 reyting ve %16,63 izlenme payı elde ederek Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

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Destan’dan muhteşem başlangıç! İlk bölümüyle ekran başına kilitledi! Hem gönülleri hem reytingleri fethetti

Destan'ın açılış bölümünde, çift başlı kurt destanını bozkıra yayan Akkız ile Gök Hanlığı'nın hükümdarı babası Alpagu'nun sarayında zorlu bir hayat süren Batuga'nın kaderi henüz çocuk yaşta birlikte çizildi. Babası Alpagu Han'ın ihanetiyle sarsıldığı annesi Tılsım'ı gözleri önünde öldürmesi, küçük yaştaki Batuga'yı derin bir acıya sürükledi. Hırsını alamayan Alpagu Han, Tılsım'ın ailesinin yaşadığı Dağ Hanlığı'na giderek hesap sorduğu sırada Akkız'ın babasını öldürdü. Bu acılı günde tanışan Akkız ve Batuga birbirini hiç unutmadı.

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Destan’dan muhteşem başlangıç! İlk bölümüyle ekran başına kilitledi! Hem gönülleri hem reytingleri fethetti

Gök Hanlığı'nın büyük hanı Alpagu'nun sarayında kimin veliaht seçileceği merakla beklenirken, annesi öldüğünden bu yana konuşmayan 'eksik tegin' Batuga devletin geleceğini teminat altına alacak bir evliliğin tarafı olarak seçildi. Alpagu Han, oğlu Batuga için Balamir Yabgu'nun kızını istemeye karar verdi.