Destan’dan muhteşem başlangıç! İlk bölümüyle ekran başına kilitledi! Hem gönülleri hem reytingleri fethetti

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Destan, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Muhteşem bir başlangıç yapan, sosyal medyada da Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizi, hem gönülleri hem reytingleri fethetti. 'Destan'ın ilk bölümüne Akkız, babasını öldüren Alpagu Han'dan intikam almak için her şeyi göze aldı.