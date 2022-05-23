23 Mayıs 2022, Pazartesi
Destan’da Batuga Akkız’a aşkını itiraf ediyor
Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 24'üncü bölümüne Çift Başlı Kurt'un yeniden doğuşu damga vuracak. Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda yeni bir başlangıca uyanan Batuga, İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır. Batuga'nın aşkını itiraf etmesiyle Akkız ve Batuga ilk kez mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır.
Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 14:08
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7