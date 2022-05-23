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Haberler Galeri Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı! Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle hayran bıraktı

Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı! Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle hayran bıraktı

Ekranların ve sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden olan Erdal Beşikçioğlu Hakim dizisiyle adından söz ettirdi. Oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan ünlü isimin hayranları yıldız isim ile ilgili merak ettikleri sorulara internetten cevap arıyor. Ünlü oyuncunun kızı Derin Beşikçioğlu'nu görenler hayran kaldı. İşte birçok ünlü ismin merak edilen çocukları.

Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 13:43
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Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı! Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle hayran bıraktı

Oynadığı dizi ve filmlerle son zamanların en çok beğenilen isimleri arasında yer alan Erdal Beşikçioğlu, atv'nin sevilen dizisi Hakim ile bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı! Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle hayran bıraktı

Özel hayatıyla mercek altına alınan Beşikçioğlu ile ilgili en çok merak edilenlerin başında usta oyuncunun çocukları geldi. Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Erdal Beşikçioğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı! Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle hayran bıraktı

BÜLENT POLAT'IN KIZI DURU

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Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı! Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle hayran bıraktı
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Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı! Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle hayran bıraktı