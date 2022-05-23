Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı! Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle hayran bıraktı

Ekranların ve sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden olan Erdal Beşikçioğlu Hakim dizisiyle adından söz ettirdi. Oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan ünlü isimin hayranları yıldız isim ile ilgili merak ettikleri sorulara internetten cevap arıyor. Ünlü oyuncunun kızı Derin Beşikçioğlu'nu görenler hayran kaldı. İşte birçok ünlü ismin merak edilen çocukları.