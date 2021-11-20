20 Kasım 2021, Cumartesi
Voleybolcu Zehra Güneş'ten kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Meriç Aral’dan destek geldi
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları tarih yazarken Zehra Güneş takımın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Başarılı performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Güneş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Kötü haberi takipçileriyle paylaşan sporcuya ünlü oyuncu Meriç Aral'dan destek geldi.
Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 11:17
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