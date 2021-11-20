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Haberler Galeri Voleybolcu Zehra Güneş'ten kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Meriç Aral’dan destek geldi

Voleybolcu Zehra Güneş'ten kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Meriç Aral’dan destek geldi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları tarih yazarken Zehra Güneş takımın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Başarılı performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Güneş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Kötü haberi takipçileriyle paylaşan sporcuya ünlü oyuncu Meriç Aral'dan destek geldi.

Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 11:17
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Voleybolcu Zehra Güneş’ten kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Meriç Aral’dan destek geldi

2020 Tokyo Olimpiyatları'na giden ve herkesi hayran bırakan Filenin Sultanları, gündemden düşmüyor. Takımın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş kötü haberi sosyal medyadan verdi. İşte gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Voleybolcu Zehra Güneş’ten kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Meriç Aral’dan destek geldi

BÜYÜK BAŞARI

Sergiledikleri mücadele ve performansla adından söz ettiren Filenin Sultanları, CEV'de dünya üçüncüsü olmayı başardı. Tüm oyuncular birer birer beğenilirken Meryem Boz, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş biraz daha fazla konuşuldu ve ön plana çıktı.

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Voleybolcu Zehra Güneş’ten kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Meriç Aral’dan destek geldi

ZEHRA'YA BÜYÜK İLGİ

Korelileri kendisine hayran bırakan ve sosyal medya üzerinden kısa sürede 1,3 milyon takipçiye ulaşan Zehra, NBA'in en büyük yıldızlarından Kevin Durant ile de takipleşmeye başlamıştı.

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Voleybolcu Zehra Güneş’ten kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Meriç Aral’dan destek geldi

KÖTÜ HABERİ VERDİ

Vakıfbank'ın yıldız ismi Zehra Güneş bir süredir sahalardan uzak kaldı. Genç voleybol sosyal medya paylaşımı ile kötü haberi rtakipçileriyle duyurdu. İşte Zehra'nın paylaşımı...

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Voleybolcu Zehra Güneş’ten kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Meriç Aral’dan destek geldi

'BİRAZ ZAMAN GEREKİYOR'

"Geçtiğimiz haftalarda omzumda yaşadığım sakatlığın tedavi süreci hala devam ediyor. Maalesef sakatlıklar da profesyonel sporculuğun bir parçası ve bununla da baş etmemiz gerek. Neyse ki çok büyük bir problem yok, biraz zaman gerekiyor. Şu anda tek isteğim güçlü bir şekilde sahaya dönmek ve takımıma yeniden katkı vermek. Bunun için de son sürat çalışıyorum. İlgilenen, merak eden herkese de sevgilerimi sunuyorum"