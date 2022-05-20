Derya Tuna hemcinslerini hedef aldı: Evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu!

"EVİME GİRİP ÇIKAN KADINLAR KOCAMA GÖZ KOYDU"

Sabah'ta yer alan habere göre; bu sözlerine açıklık getiren Tuna şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamayı tüm erkekler için söylemedim. Sözlerim genelleme yapmışım gibi algılandı ama ben genelleme yapmadım."