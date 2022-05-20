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Derya Tuna hemcinslerini hedef aldı: Evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna açıklamalarıyla tepki toplamış, hem cinslerini hedef almıştı. Katıldığı etkinlikte Seda Akgül'ün sorularını yanıtlayan Tuna, "çapkınlıkta erkeğin suçu yok" diyerek gündeme oturmuştu. Çıkan tartışma üzerine yeni bir açıklama yapan Tuna, bu kez de direkt hedef gösterdi. İşte Derya Tuna'nın o açıklamaları.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:50
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Derya Tuna hemcinslerini hedef aldı: Evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte soruları yanıtlayan Derya Tuna, çapkınlık üzerine yaptığı açıklama çok konuşuldu.

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Derya Tuna hemcinslerini hedef aldı: Evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu!

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti.

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Derya Tuna hemcinslerini hedef aldı: Evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu!

Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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Derya Tuna hemcinslerini hedef aldı: Evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu!

Kısa sürede gündem olan sözlere birçok sosyal medya kullanıcısından tepki gelmişti. Çıkan tartışma üzerine yeni bir açıklama yapan Tuna, bu kez direkt hedef gösterdi.

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Derya Tuna hemcinslerini hedef aldı: Evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu!

"EVİME GİRİP ÇIKAN KADINLAR KOCAMA GÖZ KOYDU"

Sabah'ta yer alan habere göre; bu sözlerine açıklık getiren Tuna şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamayı tüm erkekler için söylemedim. Sözlerim genelleme yapmışım gibi algılandı ama ben genelleme yapmadım."