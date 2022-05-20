20 Mayıs 2022, Cuma
Derya Tuna hemcinslerini hedef aldı: Evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna açıklamalarıyla tepki toplamış, hem cinslerini hedef almıştı. Katıldığı etkinlikte Seda Akgül'ün sorularını yanıtlayan Tuna, "çapkınlıkta erkeğin suçu yok" diyerek gündeme oturmuştu. Çıkan tartışma üzerine yeni bir açıklama yapan Tuna, bu kez de direkt hedef gösterdi. İşte Derya Tuna'nın o açıklamaları.
Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:50
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