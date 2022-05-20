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Meryem Uzerli Cannes Film Festivali'ne damga vurdu! Eski halinden eser kalmadı
75'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali görkemli bir törenle kapılarını açtı. Ünlü isimler kırmızı halıda şıklık yarışına girerken törene katılan Meryem Uzerli özel tasarımlı kıyafetiyle en dikkat çeken isimlerden oldu. Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Uzerli'nin eski halinden eser kalmadığı görüldü. Estetikle bambaşka birine dönen güzel oyuncunun son hali beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:13Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:13