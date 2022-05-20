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Meryem Uzerli Cannes Film Festivali'ne damga vurdu! Eski halinden eser kalmadı

75'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali görkemli bir törenle kapılarını açtı. Ünlü isimler kırmızı halıda şıklık yarışına girerken törene katılan Meryem Uzerli özel tasarımlı kıyafetiyle en dikkat çeken isimlerden oldu. Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Uzerli'nin eski halinden eser kalmadığı görüldü. Estetikle bambaşka birine dönen güzel oyuncunun son hali beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:13
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Meryem Uzerli Cannes Film Festivali’ne damga vurdu! Eski halinden eser kalmadı

Her yıl Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali görkemli törenle kapılarını açtı. Tüm gözlerin çevrildiği kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı.

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Meryem Uzerli Cannes Film Festivali’ne damga vurdu! Eski halinden eser kalmadı

ÖZEL TASARIM ELBİSE

Festivale Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli de katıldı.

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Meryem Uzerli Cannes Film Festivali’ne damga vurdu! Eski halinden eser kalmadı

38 yaşındaki başarılı oyuncu törenin ilk gününde Yanina Yulia imzalı mor, mavi ve beyaz renkteki özel tasarım bir elbise giydi. Kabarık kol detayı ve fiyonkla dikkat çeken Uzerli, sade saç modeli ve makyajıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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Meryem Uzerli Cannes Film Festivali’ne damga vurdu! Eski halinden eser kalmadı

Güzel oyuncu Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde ise siyah kabarık kol ve etek detaylı bir elbise giydi.

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Meryem Uzerli Cannes Film Festivali’ne damga vurdu! Eski halinden eser kalmadı

Uzerli'nin eski halinden eser kalmadığı görüldü. Estetikle bambaşka birine dönen güzel oyuncunun son hali beğeni topladı.