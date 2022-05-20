Meryem Uzerli Cannes Film Festivali’ne damga vurdu! Eski halinden eser kalmadı

38 yaşındaki başarılı oyuncu törenin ilk gününde Yanina Yulia imzalı mor, mavi ve beyaz renkteki özel tasarım bir elbise giydi. Kabarık kol detayı ve fiyonkla dikkat çeken Uzerli, sade saç modeli ve makyajıyla da dikkatleri üzerine çekti.