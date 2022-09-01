Derin Mermerci’nin yalısında olaylı gece! Polis kıskıvrak yakaladı

Hemen kameraları kontrol eden Derin Hanım, camları kaplı olan beyaz minibüsün saat 22.12'den gece yarısına kadar aynı noktada sabit kaldığını gördü. Sosyetik güzelin yardımcısı yanlarına gittiğinde ise minibüsün içerisindeki tahmini iki kişi, panikle kapıyı kapattı.