01 Eylül 2022, Perşembe
Derin Mermerci’nin yalısında olaylı gece! Polis kıskıvrak yakaladı
Sosyetik isim Derin Mermerci'nin yalısında olaylı gece yaşandı. Önceki akşam Vaniköy'deki yalısının önünde şüpheli bir minibüs fark eden Mermerci, polise ihbarda bulundu. Dakikalar içerisinde eve gelen ekipler, saatler boyunca evi gözetleyen şüphelileri üzerlerinde kimlikleri de bulunmadığı için karakola götürdü.
Giriş Tarihi: 01.09.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 08:47
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