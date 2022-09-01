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Derin Mermerci’nin yalısında olaylı gece! Polis kıskıvrak yakaladı

Sosyetik isim Derin Mermerci'nin yalısında olaylı gece yaşandı. Önceki akşam Vaniköy'deki yalısının önünde şüpheli bir minibüs fark eden Mermerci, polise ihbarda bulundu. Dakikalar içerisinde eve gelen ekipler, saatler boyunca evi gözetleyen şüphelileri üzerlerinde kimlikleri de bulunmadığı için karakola götürdü.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 08:47
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Derin Mermerci’nin yalısında olaylı gece! Polis kıskıvrak yakaladı

Cemiyet hayatının isimlerinden Derin Mermerci, önceki gece gergin anlar yaşadı.

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Derin Mermerci’nin yalısında olaylı gece! Polis kıskıvrak yakaladı

Vaniköy'de dillere destan bir yalıda annesi Ender Hanım ve kızlarıyla beraber yaşayan sosyetik güzel, yardımcısının uyarısıyla harekete geçti.

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Derin Mermerci’nin yalısında olaylı gece! Polis kıskıvrak yakaladı

Her akşam yalının kapısına sahipsiz sokak hayvanları için mama ve su kapları koydurtan Derin Mermerci'nin yardımcısı, evlerinin önünde şüpheli bir araç gördü.

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Derin Mermerci’nin yalısında olaylı gece! Polis kıskıvrak yakaladı

Hemen kameraları kontrol eden Derin Hanım, camları kaplı olan beyaz minibüsün saat 22.12'den gece yarısına kadar aynı noktada sabit kaldığını gördü. Sosyetik güzelin yardımcısı yanlarına gittiğinde ise minibüsün içerisindeki tahmini iki kişi, panikle kapıyı kapattı.

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Derin Mermerci’nin yalısında olaylı gece! Polis kıskıvrak yakaladı

POLİSE TEŞEKKÜR MESAJI

Bunun üzerine 112'yi arayan Derin Mermerci, evinin önüne sadece 1-2 dakika içerisinde 3 tane devriye aracının geldiğini söyledi.